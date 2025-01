Eltern sollen Sohn (†37) nach Germanwings-Absturz identifizieren: "Meine Hand hat derart gezittert"

Leipzig - Im März jährt sich die tragische Germanwings-Katastrophe mit 150 Toten zum zehnten Mal. In einer neuen Doku spricht unter anderem das Ehepaar Brigitte (71) und Wolfgang Voß (70), das seinen Sohn Jens (†37) verlor.

Helfer suchen an der Absturzstelle nach persönlichen Gegenständen und menschlichen Überresten. © EPA/YOAN VALAT/dpa

"Wir befinden uns mitten in einer Katastrophe und natürlich spielt da die eigene Betroffenheit eine große Rolle", sagt Bergretter Benjamin Roux über die Suchmaßnahmen in der WDR-Doku "Der Germanwings-Absturz - Chronologie eines Verbrechens".

Und weiter: "Trotzdem wird von uns erwartet, unsere Pflicht zu tun: Den Familien die menschlichen Überreste ihrer Angehörigen zurückzugeben - oder zumindest das, was wir noch finden konnten."

Mittels DNA-Proben werden die 150 Insassen des am 24. März 2015 abgestürzten Airbus A320 identifiziert. Das übernimmt unter anderem Céline Burnouf, Polizistin in Seyne-les-Alpes, die auch Deutsch spricht.

"Ich weiß noch, dass ich mir die selber abnehmen sollte, mit dem Wattetupfer. Aber meine Hand hat derart gezittert, dass ich das gar nicht konnte", erzählt Brigitte Voß. "Das war ganz schlimm, dass unser Jens aufgrund des Willens eines Einzelnen sterben musste, dass er quasi ermordet wurde."

Der 37-jährige Sohn des Leipziger Ehepaares war Sales Manager in Düsseldorf, war wie 144 andere Fluggäste auf dem Weg von Barcelona in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt, in der er nie ankommen sollte.