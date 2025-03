Juliane stirbt bei Germanwings-Absturz: "Letzten zwölf Minuten meiner Tochter werden verheimlicht"

Frank Noack verlor bei dem Absturz seine schwangere Tochter Juliane. © Sky/The Thursday Company

"Ich hab das im Radio gehört und mir gedacht: Die armen Leute, was alles so passiert, das ist schlimm", erzählt Frank Noack in der neuen Sky-Doku "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525". Eine Verbindung zu seiner Tochter habe er da noch nicht hergestellt.

Seine Frau Jana ruft ihren Mann an, er solle sich bei ihr melden, wenn er zu Hause in Halle an der Saale ist. Dort schaltet er den Fernseher ein, sieht in den Nachrichten einen Bericht des Absturzes. "Ich habe eine Grafik gesehen, wie ein Flugzeug eine Kurve fliegt, zerschellt und in dem Augenblick war mir klar: Da war Juliane mit drin, sie ist tot", sagt er, bevor ihm die Tränen in die Augen schießen.

Erst nach dem TV-Bericht spricht er mit seiner Frau, die ihm das erzählt, was er bereits weiß. "Wir haben uns auf die Couch gesetzt und angestarrt - das war's." Den Fernseher haben sie danach ausgelassen. "Wir haben das nicht ertragen, wir wollten das nicht sehen."

Besonders tragisch: Die Noacks haben nicht nur ihre Tochter verloren, sondern werden auch ihr ungeborenes Enkelkind nie kennenlernen dürfen.