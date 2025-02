Germanwings-Todesflug: "Hätte Lubitz überlebt, wäre der Prozess in 5 Min. beendet"

Prads-Haute-Bléone (Frankreich) - Der Germanwings-Absturz 2015 mit 150 Toten zählt zu den schlimmsten der deutschen Luftfahrt. In der breiten Öffentlichkeit gilt Co-Pilot Andreas Lubitz (†27) aufgrund vieler Indizien als Massenmörder. Eine rechtlich bedenkliche Vorverurteilung, findet der von der Familie bestellte Gutachter, mit dem TAG24 gesprochen hat.

Tim van Beveren (63) gibt zu bedenken, dass ein erweiterter Suizid von Co-Pilot Andreas Lubitz (†27) nur eine Hypothese und kein bewiesenes Szenario ist. © Michael Kappeler/dpa

Dass sich Andreas Lubitz ins Cockpit einschloss, den Airbus A320 vorsätzlich in die französischen Alpen steuerte und dadurch 149 weitere Personen in den Tod riss, ist laut Tim van Beveren (63) "eine Hypothese, aber dafür gibt es keinen Beweis", sagt er zu TAG24.

Der auf Luftfahrt spezialisierte Journalist ist überzeugt: "Hätte Andreas Lubitz überlebt und wäre es zu einem Prozess gekommen, wäre dieser aus Mangel an Beweisen in fünf Minuten beendet." Mord setze Vorsatz voraus, so der Flugunfall-Experte. "Bis dieser nicht bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung."

Medial wurde er kritisiert, den erweiterten Suizid infrage zu stellen, gleichzeitig aber kein alternatives Unfallszenario aufzuzeigen. "Das ist nicht meine Aufgabe", schreibt er auf seiner Homepage.

Aufgrund fehlender Belege und Beweise sei eine derartige Ausarbeitung auch gar nicht möglich, da wesentliche Dinge wie der Cockpit-Voice-Recorder und der Flugdatenschreiber den französischen Behörden vorenthalten seien. Die Entwicklung neuer Theorien sei daher "unseriös und völlig unangebracht".