Vater verteidigt Massenmörder-Sohn: "Total geschmacklos und makaber!"

Prads-Haute-Bléone (Frankreich) - Nach Auffassung zahlreicher Experten und nahezu lückenlos belegbar ist Andreas Lubitz (†27) alleinverantwortlich für den Absturz der Germanwings-Maschine 9525 , bei dem er vor zehn Jahren 149 weitere Menschen in den Tod riss. Lubitz' Familie und Verschwörungstheoretiker sind anderer Meinung.

Auf dem Rückflug nach Düsseldorf setzte er sein Vorhaben dann um, nutzte die Gelegenheit, als Kapitän Patrick Sondenheimer in der Kabine war und Lubitz ihn nicht wieder ins Cockpit ließ - trotz minutenlangen Versuchen durch Klopfzeichen, Rufen und eine Kontaktaufnahme mittels einer Sprechverbindung ("Intercom").

Womit sie recht hat. Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder enthielten trotz der enormen Zerstörung verwertbare Aufzeichnungen, die nahezu keinen Zweifel am Ablauf des nur wenige Minuten andauernden Geschehens zulassen.

Das bestätigt auch Familie Voß aus Leipzig , die ihren Sohn Jens (†37) verlor. "Man will Klarheit haben, was passiert ist, und klipp und klar dargestellt, der und der ist verantwortlich. Eigentlich liegen die Fakten doch ziemlich klar auf der Hand."

"Ich kann nachvollziehen, dass die Angehörigen nach Erklärungen und Schuldigen suchen", sagt Unfalluntersucher Thomas Kostrzewa in der WDR-Doku "Der Germanwings-Absturz - Chronologie eines Verbrechens".

Klaus Radner ist Vater der beim Absturz verstorbenen Maria Radner. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch Lubitz' psychische Probleme spielten bei der Ursachenforschung eine große Rolle. Nachweislich befand er sich in einschlägiger Behandlung, hatte für den Zeitraum des Absturzes zwei Krankschreibungen, die er seinem Arbeitgeber nicht abgab. Auch wurden in seinen sterblichen Überresten Rückstände von Psychopharmaka gefunden, dazu Online-Suchanfragen zu Suizid-Möglichkeiten und zur Verriegelung einer Cockpit-Tür.

"Es kann doch nicht sein, dass man sagt, er war ein geisteskranker Pilot und hat 149 Menschen umgebracht", sagt Klaus Radner, Vater der verstorbenen Maria Radner. "Der war ja nicht allein auf der Welt. Der hatte ein Umfeld, das Informationen über ihn hatte, und das hat nicht reagiert. Ich will, dass jemand Verantwortung übernimmt - und nicht allein der Mörder."

Der Vater des Todespiloten, Günter Lubitz, hatte bei einer Pressekonferenz am zweiten Jahrestag des Absturzes mitgeteilt, "dass unser Sohn nicht an Depressionen litt". Radner fragt sich: "Was sollten dann die 40 Besuche bei den Ärzten? Da kann man doch nicht sagen, der war topgesund."

Vollkommen menschlich, findet Staatsanwalt Christoph Kumpa. "Man muss sich in deren Lage versetzen: Der geliebte Sohn soll 149 Menschen umgebracht haben. Wie soll eine Familie das akzeptieren?" Gleichzeitig habe er "überhaupt keine Zweifel", dass der bewusst herbeigeführte Suizid zu dem Absturz geführt hat.