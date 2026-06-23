Kleinflugzeug abgestürzt: Zwei Menschen sind tot

Pohlheim - Nahe einem Segelflugplatz in Mittelhessen hat sich am Dienstagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache ab. Für die beiden Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät.

Im mittelhessischen Pohlheim kam es am Dienstag zu einem Flugzeugunfall. © Florian Wiegand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Absturz nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg.

Bei der Maschine handelte es sich um eine kleine Propellermaschine. Die beiden Insassen wurden leblos in dem Flugzeug gefunden und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, Helfer und Zeugen derweil durch angeforderte Seelsorger betreut.

In der Klinik konnten die Ärzte den Polizeiangaben zufolge nichts mehr für die Männer im Alter von 56 und 69 Jahren tun. Der Pilot sowie sein Begleiter erlagen letztendlich ihren schweren Verletzungen.

Das zerstörte Wrack lag am Nachmittag auf einem Getreidefeld. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Meldung über den Absturz gegen 11.30 Uhr bei der zuständigen Rettungsleitstelle eingegangen.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zur Unglücksstelle aus.