Kleinflugzeug abgestürzt: Zwei Menschen sind tot
Pohlheim - Nahe einem Segelflugplatz in Mittelhessen hat sich am Dienstagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache ab. Für die beiden Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Absturz nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg.
Bei der Maschine handelte es sich um eine kleine Propellermaschine. Die beiden Insassen wurden leblos in dem Flugzeug gefunden und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, Helfer und Zeugen derweil durch angeforderte Seelsorger betreut.
In der Klinik konnten die Ärzte den Polizeiangaben zufolge nichts mehr für die Männer im Alter von 56 und 69 Jahren tun. Der Pilot sowie sein Begleiter erlagen letztendlich ihren schweren Verletzungen.
Das zerstörte Wrack lag am Nachmittag auf einem Getreidefeld. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Meldung über den Absturz gegen 11.30 Uhr bei der zuständigen Rettungsleitstelle eingegangen.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zur Unglücksstelle aus.
Flugzeugabsturz in Mittelhessen: Ermittlungen zur Unfallursache laufen
Zusätzliche Sorge bereitete vor Ort zunächst eine Notfallvorrichtung. Dabei handelt es sich um ein Fallschirmsystem, das durch eine Sprengladung ausgelöst werden kann. Da unklar war, in welchem Zustand sich die Vorrichtung der Maschine befand, mussten Experten die Sicherung übernehmen.
Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes laufen. Die Polizei arbeitet mit Fachleuten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zusammen. Auch die Feuerwehr ist in die Maßnahmen eingebunden.
Wegen der Temperaturen von mehr als 30 Grad waren entsprechend zahlreiche Kräfte vor Ort, um unter anderem den Brandschutz sicherzustellen.
Der Segelflugplatz Pohlheim liegt auf einer Anhöhe südöstlich von Pohlheim im Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Dort ist unter anderem die Segelfliegergruppe Steinkopf aktiv, die nach eigenen Angaben insgesamt rund 100 Mitglieder umfasst, darunter etwa 40 aktive Flieger.
Erstmeldung: 14.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.08 Uhr
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa