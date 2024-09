Start bei entlegenem Flughafen missglückt: Verkehrsflugzeug zerschellt auf Wiese

Serui (West Papua/Indonesien) - Schwerer Zwischenfall in Indonesien. Eine voll besetzte ATR-42 ist beim Start von der Piste abgekommen und auf einer Wiese zerschellt. Es gab Verletzte zu beklagen.

Die Maschine kam von der Startbahn ab. Auf einer Wiese kam sie zum Stehen. © X/Kota Serui

Am Montagmorgen sollte die ATR-42-500 der indonesischen Fluggesellschaft Trigama Air vom Flughafen Serui starten. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen rutschte die Maschine von der Piste, brach mit dem Fahrwerk ab und zerschellte 20 Meter von der Startbahn entfernt auf einer Wiese.

Der Vorfall ereignete sich auf der Insel Yapen in der Region West Papua. Neben der sechsköpfigen Besatzung waren 42 Passagiere an Bord, darunter ein Baby. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, teilte die Zivilluftfahrtbehörde des südostasiatischen Landes mit.

Mehrere Passagiere erlitten zum Teil schwere Verletzungen, mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Nach Informationen des Senders Liputan6 sollen sich auch die traditionelle Königin der Yapen-Insel und die Frau des lokalen Gouverneurs an Bord befunden haben.

Ob das Flugzeug noch zu retten ist, bleibt abzuwarten. Die Airline spricht von einem "schweren Schaden" am 26 Jahre alten Flugzeug.