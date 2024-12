Verletzte nach Bruchlandung: Kleinflugzeug stürzt in Stuttgart ab

Das Wrack des Kleinflugzeugs landete auf einer Grünfläche. © SDMG / Kaczor

Das Unglück ereignete sich am heutigen Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf dem Stuttgarter Flughafen.

Die Polizeidirektion Reutlingen meldete später am Abend, dass es sich bei dem Piloten um einen 77-Jährigen handelt, der leicht verletzt wurde. Der einzige Passagier (70) an Bord sei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, so die Behörde.

Wegen der Einsatzmaßnahmen musste der Flugbetrieb am Flughafen Stuttgart für rund eineinhalb Stunden unterbrochen werden.

Spezialisten haben sich bereits vor Ort eingefunden und mit den Ermittlungen zur Unglücksursache begonnen.