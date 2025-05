Frau will nach Berlin und steigt in falschen Flieger: "Willkommen in ..."

Eine 79 Jahre alte Schwedin ist am vergangenen Donnerstag in Kopenhagen in den falschen Flieger eingestiegen und hat bei der Landung ihr blaues Wunder erlebt.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Erinnert Ihr Euch noch an den Weihnachts-Klassiker "Kevin - Allein in New York", als der blonde Bengel in den falschen Flieger steigt und nicht in Miami, sondern in New York City landet? Ähnlich ist es jetzt einer 79 Jahre alten Schwedin ergangen.

Beim Boarding am Flughafen Kastrup hat die Schwedin in Kopenhagen die falsche Schlange erwischt. (Symbolfoto) © Sergei Grits/AP/dpa Die wollte am vergangenen Donnerstag eigentlich über Kopenhagen nach Berlin fliegen, um ihren Sohn Paul-Johan zu besuchen. Als sie das Flugzeug verließ war der Schreck jedoch groß, denn plötzlich erblickte die Seniorin ein Schild mit der Aufschrift: "Willkommen in Bologna!" Wie konnte es passieren, dass sie bei den strengen Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen unbemerkt in den falschen Flieger einstieg und nicht in der Spree-Metropole, sondern im Hunderte Kilometer entfernten Norditalien landete? Lena, so der Name der Betroffenen, fand sich am Morgen pünktlich am Flughafen Kastrup ein, gab ihr Gepäck auf und passierte die Sicherheitskontrolle, berichtete "Expressen". Doch dann ging alles schief. Nach dem Aufruf begab sie sich zum Boarding und erwischte die falsche Schlange: Statt des Fluges nach Berlin stellte sie sich für Bologna an, der zuvor vom gleichen Gate abflog. Beim Betreten des Flugzeugs kamen ihr erste Zweifel. Flugzeug Nachrichten Frau erhebt Rassismus-Vorwurf gegen Airline, weil sie kein Essen bekam "Als ich an Bord war, sah ich, dass überall Ryanair stand, und dann dachte ich: Aber Moment, ich sollte mit Easyjet fliegen", gab sie gegenüber der schwedischen Boulevardzeitung an. Das sei ihr zwar komisch vorgekommen, aber schließlich wurde sie ja vom Bodenpersonal an Bord gelassen. Sie ging davon aus, dass es sich um eine Zusammenarbeit der Fluggesellschaften handelte oder sie ohne ihr Wissen umgebucht worden sein könnte. Obendrein sei auch noch ihr Sitz frei gewesen, sodass sie einfach Platz nahm.

Schwedin erlebt Odyssee bei Flug nach Berlin