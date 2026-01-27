In allen Maschinen: Lufthansa kündigt neue Technik für Fluggäste an

Köln/Düsseldorf - Wer mit der Lufthansa oder einer ihrer Tochter-Airlines fliegt, kann künftig schneller surfen. Nicht am Strand, dafür aber im Netz.

Die Lufthansa-Gruppe verbaut in ihrer Flugzeug-Flotte künftig Zugänge zu Highspeed-Internet. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ab der zweiten Jahreshälfte soll in allen rund 850 Flugzeugen der Lufthansa-Flotte ein Highspeed-Internetzugang eingerichtet sein, teilte der Konzern mit. Kommen neue Flugzeuge hinzu, sollen auch diese mit der neuen Technik ausgestattet werden.

Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Satellitennetzwerk "Starlink" von US-Multimilliardär Elon Musk (54). Die Billig-Airline "Ryanair" hatte sich zuletzt noch gegen eine solche Kooperation entschieden und damit einen skurrilen Streit auf Musks Plattform X ausgelöst.

Anders die Lufthansa: Statuskunden und Nutzer des konzerneigenen Reiseportals "Travel ID" sollen das schnelle Internet an Bord künftig kostenlos nutzen können.

"Die Lufthansa Group geht damit den nächsten Schritt und setzt einen entscheidenden Meilenstein für das Premium Reiseerlebnis unserer Kunden", erklärte Lufthansa-CCO Dieter Vranckx in einer Mitteilung.