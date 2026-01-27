 530

In allen Maschinen: Lufthansa kündigt neue Technik für Fluggäste an

Wer mit der Lufthansa oder einer ihrer Tochter-Airlines fliegt, kann künftig schneller surfen.

Von Malte Kurtz

Köln/Düsseldorf - Wer mit der Lufthansa oder einer ihrer Tochter-Airlines fliegt, kann künftig schneller surfen. Nicht am Strand, dafür aber im Netz.

Die Lufthansa-Gruppe verbaut in ihrer Flugzeug-Flotte künftig Zugänge zu Highspeed-Internet. (Symbolbild)
Die Lufthansa-Gruppe verbaut in ihrer Flugzeug-Flotte künftig Zugänge zu Highspeed-Internet. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

Ab der zweiten Jahreshälfte soll in allen rund 850 Flugzeugen der Lufthansa-Flotte ein Highspeed-Internetzugang eingerichtet sein, teilte der Konzern mit. Kommen neue Flugzeuge hinzu, sollen auch diese mit der neuen Technik ausgestattet werden.

Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Satellitennetzwerk "Starlink" von US-Multimilliardär Elon Musk (54). Die Billig-Airline "Ryanair" hatte sich zuletzt noch gegen eine solche Kooperation entschieden und damit einen skurrilen Streit auf Musks Plattform X ausgelöst.

Anders die Lufthansa: Statuskunden und Nutzer des konzerneigenen Reiseportals "Travel ID" sollen das schnelle Internet an Bord künftig kostenlos nutzen können.

"Die Lufthansa Group geht damit den nächsten Schritt und setzt einen entscheidenden Meilenstein für das Premium Reiseerlebnis unserer Kunden", erklärte Lufthansa-CCO Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

Alle 850 Flugzeuge der Lufthansa sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einem "Starlink"-Zugang ausgestattet sein. (Archivbild)
Alle 850 Flugzeuge der Lufthansa sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einem "Starlink"-Zugang ausgestattet sein. (Archivbild)  © Malin Wunderlich/dpa

Als Teil der Lufthansa-Gruppe bekommen demnach auch die Flugzeuge der Airline "Eurowings" einen Starlink-Zugang verbaut. Wie Eurowings am Montag mitteilte, soll das Internet-Angebot auf allen Strecken angeboten werden, darunter auch Flüge ab Palma de Mallorca.

