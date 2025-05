Paar reist mit Flugzeug zu seiner Hochzeit: Was es im Flieger zugesteckt bekommt, ist herzerwärmend

Kirsten und Sam aus dem US-Bundesstaat Washington reisten mit dem Flugzeug zu ihrer Hochzeit, als etwas Rührendes geschah. © Screenshot/TikTok/kirstenabsten

Sam und Kirsten aus Washington waren mit "Alaska Airlines" unterwegs nach Phoenix, wo ihre langersehnte Trauung stattfinden sollte.

Als eine Flugbegleiterin mitbekam, dass die beiden Passagiere ein ganz besonderes Ziel hatten, entschloss sie sich kurzerhand, etwas sehr Wertvolles für die beiden vorzubereiten.

Mithilfe der anderen Reisenden sammelte die Stewardess Dutzende Ratschläge für eine glückliche Ehe. Dazu bat sie die Passagiere, ihre Erfahrungen und Tipps für die Bald-Vermählten aufzuschreiben.

Da viele Passagiere kein Papier dabeihatten, kritzelten sie ihre Worte kurzerhand beispielsweise auf Servietten. Schnell hatten Kirsten und Sam einen ganzen Stapel voller weiser Ratschläge vor sich.

In Kirstens TikTok-Video teilte die US-Amerikanerin ein paar der handgeschriebenen Texte. So riet ein Paar, was bereits seit der Highschool zusammen ist und 40 Ehejahre hinter sich hat, niemals aufzugeben. "Nichts ist perfekt", so die Passagiere. "Macht euch nicht über Kleinigkeiten verrückt. Hört nie auf zu kommunizieren."

Zudem solle das Paar niemals wütend aufeinander schlafen gehen.