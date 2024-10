Winterflugplan in Hamburg startet mit neuen Zielen am Polarkreis

Hamburg - Am Hamburger Flughafen startet in wenigen Tagen der neue Winterflugplan.

In der Winterzeit bietet der Flughafen Hamburg zwei Ziele am Polarkreis an. © Bodo Marks/dpa

Er ist vom 27. Oktober 2024 bis zum 29. März 2025 gültig, teilte der Airport am Donnerstag mit. Auch in dieser Zeit werden viele direkte Reiseziele angesteuert. Da die Herbstferien mittlerweile bis in den November hineinreichen, verlängere sich die Saison entsprechend.

Rund 55 Fluggesellschaften steuern im Winterflugplan etwa 95 Direktziele ab Hamburg an. Erstmals werden Rovaniemi und Kittilä angeflogen, beide Ziele liegen in Lappland am Polarkreis in Finnland. Zudem nimmt Austrian Airlines nach der Sommerpause die Direktverbindung nach Klagenfurt in Österreich ab 21. Dezember wieder auf.

"Hoch im Kurs liegen jetzt auch wieder Fernreiseziele zum Beispiel in Südostasien, wo die Hauptsaison beginnt", sagte Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. "Ab Hamburg sind die wichtigsten internationalen Drehkreuze mehrmals täglich erreichbar, über die es schnell und bequem in die ganze Welt geht."