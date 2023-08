Wunderwaffe? Neue US-Drohne "XQ-58 Valkyrie" kann Ziele ganz ohne Piloten angreifen

Die neue "Kratos XQ-58 Valyrie"-Drohne hat ihren ersten Testflug mit KI/ML-Piloten erfolgreich bestanden. © U.S. Air Force

Fortschrittliche Algorithmen, Stealth-Eigenschaften und günstig soll sie auch noch sein.

Nach dem rund dreistündigen Testflug vom 25. Juli dürften auf der Eglin Air Force Base wohl die Sektkorken geknallt haben. Geflogen wurde die XQ-58 erstmals von einer künstlichen Intelligenz, hob autonom ab, drehte einige Runden über den Stützpunkt am Golf von Mexiko, und setzte dann sicher auf - begleitet wurde die Drohne von einem F-15-Jet. Nun bestätigte die Air Force den erfolgreichen Test in einer Mitteilung.

Nach dem Flug sprechen die US-Militärs von einem Durchbruch bei "KI/ML-Agenten" - autonomen Drohnenpiloten, die taktische Probleme selbstständig lösen können und ganz ohne menschlichen Operator auskommen. Maschinenlernen (ML) macht es möglich: Das unbemannte Flugzeug lernt also dazu.

Die Drohne soll in der Lage sein, Ziele am Boden und in der Luft zu bekämpfen. Zudem kann sie von einer Rampe starten, braucht also keine Startbahn mehr. Davon versprechen sich die US-Militärs hohe Flexibilität beim Einsatzprofil.

Perspektivisch soll die Walküre von Menschen gesteuerte Jets auf Kampfeinsätze begleiten, "Loyal Wingman" nennen sie das Konzept. Vorteil: Die Drohne ist "entbehrlich", weil günstig in Anschaffung und Wartung.