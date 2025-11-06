Zwei Monate ohne Gehalt: Regierungs-Shutdown führt zu Tausenden Flugstreichungen

Washington D.C. (USA) - Die US -amerikanische Regierung steht still und das schon für ganze 37 Tage am Stück . So etwas gab es in der Größenordnung noch nie. Nun müssen Touristen und Reisende mit dem Schlimmsten rechnen. Ab Freitag werden etliche Flüge an den größten Flughäfen des Landes gestrichen.

Die sonst so laute Welt der US-amerikanischen Flughäfen wird stiller: ganze zehn Prozent der gesamten Flüge müssen gekürzt werden, bis sich die Regierung einigt. © Nam Y. Huh/AP/dpa

Laut Informationen des Nachrichtensenders "CBS News" sollen erste Kürzungen bereits am Freitag in Kraft treten. Grund dafür ist der akute Fluglotsenmangel an den Flughäfen. In nächster Zeit sollen die Flugpläne deswegen um ganze zehn Prozent reduziert werden. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten hat dieser Mangel zu enormen Verspätungen und Ausfällen geführt.

Allein im Jahr 2024 landeten pro Tag 12.857 Flugzeuge auf den Flughäfen des Landes - wenn nun zehn Prozent davon wegfallen würden, sinkt diese Zahl auf 11.571.



Reisenden wird deswegen empfohlen, den Flugplan und aktuelle Änderungen über die Website oder App der jeweiligen Airline zu verfolgen.

Sowohl Präsident Donald Trump (79) als auch die Senatoren des US-Senats sind sehr an einer Einigung über das Haushaltsbudget interessiert. Trump sagte in einem Interview im Weißen Haus: "Wir müssen die Regierung bald und eigentlich sofort wieder öffnen."

Auch einige Senatoren äußerten, dass eine Einigung beider Parteien noch in dieser Woche möglich sein.