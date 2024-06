04.06.2024 10:30 768 Antisemitismus-Eklat und Polizei-Attacke bei "Fridays for Future"-Demo!

Bei einer "Fridays For Future"-Demo in Hannover kam es am vergangenen Freitag zu einem Antisemitismus-Eklat und einem tätlichen Angriff auf Polizisten.

Von Bastian Küsel

Hannover - Die Polizei ermittelt: Am vergangenen Freitag kam es auf einer Demonstration von "Fridays for Future" in Hannover zu einem Antisemitismus-Eklat. Darüber hinaus wurden Einsatzkräfte tätlich angegriffen. Bei einer "Fridays For Future"-Demo in Hannover kam es am vergangenen Freitag zu einem Antisemitismus-Eklat und einem tätlichen Angriff auf Polizisten. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa Wie Nico Miericke von der Polizeidirektion Hannover am heutigen Dienstag mitteilte, wird nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Demnach skandierten mehrere Teilnehmer der Versammlung, die unter dem Motto "Klimastreik zur Europawahl. Gegen rechts - für das Klima" durchgeführt wurde, antisemitische Parolen. Konkret handelte es sich um eine Gruppe von circa 25 Teilnehmern, die für die Ausrufe verantwortlich war. Insgesamt nahmen rund 1200 Personen an der Demo teil. Fridays for Future Menschen demonstrieren im strömenden Regen für den Klimaschutz und Demokratie Die Polizei machte Lautsprecherdurchsagen in Richtung der Gruppe. Bevor einzelne Verdächtige kontrolliert werden konnten, flüchteten sie jedoch. Rund anderthalb Stunden später kam es zum nächsten Zwischenfall, als die Einsatzkräfte einen der Verdächtigen wiedererkannten. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Goseriedeplatz hielt der Mann eine Rede mit erneut antisemitischen Inhalten. Polizisten werden bei "Fridays for Future"-Demo tätlich angegriffen Als die Beamten den Mann von der Bühne holen und kontrollieren wollten, solidarisierten sich plötzlich bis zu 150 weitere Teilnehmer mit ihm und bedrängten die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf kam es laut Miericke zu Rangeleien sowie mindestens einem tätlichen Angriff gegen die Beamten. Dem antisemitischen Redner gelang in dem Chaos der Auseinandersetzung die Flucht. Ob es aufseiten der Polizei oder der Demo-Teilnehmer Verletzte gab, teilte Miericke nicht mit. Für eine entsprechende TAG24-Nachfrage war er zunächst nicht zu erreichen.

