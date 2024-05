Fridays for Future wird deutlich: Guter Klimaschutz als Instrument gegen Rechtsaußen

Berlin - Die Bewegung Fridays for Future will bei ihrer Kampagne zur Europawahl neben dem Klimaschutz auch Maßnahmen gegen rechte Kräfte in den Fokus rücken.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer (28) stellt die Kampagne zur Europawahl vor . © Kay Nietfeld/dpa

"Wir bringen Demokratie und Klima ganz dezidiert zusammen", sagte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer (28) bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Kampagne am Freitag in Berlin.

Guter Klimaschutz sei eines der wertvollsten Instrumente gegen Rechtsaußen.

"Wir werden darüber hinaus in unserer Kampagne ganz dezidiert auf Menschen unter 30 gucken", sagte Neubauer.

Dazu sei Fridays for Future sowohl auf den Straßen als auch im Internet unterwegs. Teil der Kampagne sei eine Initiative auf der Plattform Tiktok. Außerdem sei für den 31. Mai ein großer EU-Wahl-Klimastreik geplant.

Bereits Mitte April hatte Fridays for Future mit einer Kunstaktion im Berliner Regierungsviertel die Kampagne für die Europawahl im Juni eingeläutet. Auf einer Brücke prangte in großen Buchstaben ein Schriftzug mit den Worten "Our world is on fire use your voice" (auf Deutsch: "Unsere Welt brennt, nutzt eure Stimme").