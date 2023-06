Überraschender Abkühlungseffekt: Dieses beliebte Kraut hilft bei Sommerhitze!

Pfefferminze enthält kein Koffein und hat einen kühlenden Effekt auf den Körper - Perfekt für heiße Sommertage! © 123RF/gingagi

Viel Trinken ist wichtig, um Kopfschmerzen, Schwindel oder Kreislaufproblemen vorzubeugen. Dabei sollte man auch berücksichtigen, was man trinkt. Laut der britischen Zeitung The Mirror bewirkt besonders eine Teesorte Wunder, wenn es um die Temperatur-Regulierung des Körpers geht: Pfefferminz-Tee, der gerne warm genossen werden darf.

Denn auch wenn man in erster Linie glauben mag, eisgekühlte Getränke mildern das Hitzegefühl am besten ab, so bewirken diese genau das Gegenteil im Körper: die Blutgefäße verengen sich, wodurch weniger Sauerstoff transportiert werden kann. Die Kälte signalisiert dem Körper, dass er zusätzlich Wärme produzieren muss - also genau das, was wir bei Temperaturen um die 30 Grad überhaupt nicht gebrauchen können!

Auch zu Magenkrämpfen können eisgekühlte Getränke führen, die zusätzlich die Flüssigkeitsaufnahme behindern.

Auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, grüne, schwarze Tees oder Cola sollte man im Somme verzichten und ja - das gilt selbst für kalte Varianten. Besser: Kräuter- oder Früchtetees.