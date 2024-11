Viele Fans gehen leer aus: Dubai-Schokolade offenbar in Sekunden ausverkauft!

Deutschland - Nach dem großen Ansturm auf die Geschäfte wollte Lindt am gestrigen Mittwoch eigentlich mit der begehrten Dubai-Schokolade in den Online-Verkauf starten, doch das ging dank zusammengebrochenen Servern gehörig in die Hose. Am Donnerstag durften die Fans der Hype-Tafel dann zuschlagen, aber wohl nur für ganz kurze Zeit.