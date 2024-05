Frau glaubt, dass ihr Mann sie nicht mehr liebt, doch die Wahrheit ist viel schlimmer!

San Francisco (USA) - Eine Frau in den USA , deren Mann mit Mitte 30 an Demenz erkrankt ist, enthüllte, dass die Krankheit bei ihm um ein Haar als Midlife-Crisis abgetan worden wäre.

Kristin befürchtete, dass es möglicherweise ein Problem in ihrer Ehe gab und dass dieses Leben doch nicht das war, was Lee wollte. "Ich dachte, mein Mann würde mich nicht mehr lieben."

Plötzlich fiel es dem Frühaufsteher schwer, rechtzeitig aus dem Bett und zur Arbeit zu kommen, was bald dazu führte, dass er ganze Arbeitstage bei einer Firma für Cybersicherheit, an deren Aufbau er beteiligt war, versäumte, berichtete Daily Mail .

Screenshot AFTD - The Association for Frontotemporal Degeneration

Die verhaltensbedingte Frontotemporale Demenz erlangte Beachtung, als sie bei dem US-Schauspieler Bruce Willis (69) festgestellt wurde. © Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Lee, der inzwischen 43 Jahre alt ist, befindet sich mittlerweile in einem fortgeschrittenen Stadium. Er kann kaum noch sprechen und nicht für sich selbst sorgen. Weil er auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist, lebt er inzwischen mit seinen Eltern und einer 24/7-Betreuung in Kalifornien - örtlich getrennt von seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn. Beide sind in ihrem Zuhause in San Francisco geblieben.

Für Kristin sei es eine schwierige Entscheidung gewesen, getrennt von ihrem Liebsten zu leben. Letztendlich habe sie so entschieden, um ihrem Sohn eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.

Auch Lees frühere Kollegen hätten Lee kaum wiedererkannt. Für sie sah er aus wie ein Zombie, der wortlos von Raum zu Raum schlenderte.



"Der Vergleich zwischen der Entwicklung meines Sohnes und Lees Fortschritt war eine wilde Reise: Als mein Sohn aufs Töpfchen musste, wurde Lee inkontinent. Und als mein Sohn anfing zu reden, hörte Lee damit auf", schilderte Kristin die Situation.

Lees MRT-Scans bestätigten, dass Teile seines Gehirns, die eng mit Persönlichkeit, Verhalten und Sprache zusammenhängen, geschrumpft waren, ein typisches Zeichen für Demenz.

Kristin Holloway ist inzwischen dem Vorstand der Association for Frontotemporal Degeneration beigetreten. Die gemeinnützige Organisation bemüht sich darum, die Lebensqualität von Menschen, die von FTD betroffen sind, zu verbessern und die Forschung an einem Heilmittel voranzutreiben.