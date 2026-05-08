08.05.2026 13:05 Steht uns die nächste globale Pandemie bevor? WHO äußert sich zu Hantavirus

Epidemiespezialistin Maria Van Kerkhove von der Weltgesundheitsorganisation gibt in einem Statement Entwarnung.

Von Anne-Sophie Mielke

Genf (Schweiz) - Nach dem Ausbruch des Hantavirus' auf dem Expeditions-Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" im Atlantik und dem Tod von bisher drei Personen, geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer möglichen Mensch-zu-Mensch-Übertragung aus. Eine Epidemiespezialistin sieht aber keine Gefahr, dass sich die Lage zu einer Covid-19-ähnlichen Situation zuspitzen wird.

Maria Van Kerkhove (49), Epidemiologin für Infektionskrankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), erklärt: "Dies ist nicht das nächste Covid". © Fabrice COFFRINI / AFP "Dies ist nicht das nächste Covid", gibt WHO-Epidemiespezialistin Maria Van Kerkhove in einem Statement Entwarnung. "Aber es ist eine ernstzunehmende Infektionskrankheit. Wenn Menschen sich infizieren – wobei Infektionen selten sind –, können sie daran sterben." Die Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes seien zu Recht verängstigt, fügt die Expertin hinzu. "Auch die breite Öffentlichkeit mag verängstigt sein. Präzise Informationen sind von entscheidender Bedeutung." Dabei sei wichtig zu wissen, wie hoch das tatsächliche eigene Expositionsrisiko ist. "Die meisten Menschen werden diesem Virus niemals ausgesetzt sein", so Kerkhove. Gesundheit Deutsche von Hantavirus-Schiff evakuiert: Patientin auf dem Weg in die Uniklinik Düsseldorf Der erste infizierte Passagier habe sich das Virus wahrscheinlich beim Landgang geholt und anschließend an seine Frau weitergegeben. Beide sind daraufhin verstorben. Bei den drei Toten soll es sich neben der Person aus Deutschland um zwei Niederländer handeln.

Ein großer Teil der Hantavirus-Infektionen in Deutschland verläuft laut Robert Koch-Institut (RKI) symptomlos oder mit unspezifischen Symptomen. © Hans R. Gelderblom/RKI/dpa

Evakuierte Deutsche mittlerweile in Düsseldorfer Klinik