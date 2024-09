Eltern bemerken seltsames Symptom bei Tochter: Arzt stellt schreckliche Verdachtsdiagnose

Gympie (Queensland/Australien) - Im Juni bemerkte Abbe Baker beim Spielen in einem Park, dass ihre kleine Tochter Bella hinkt. Was die Familie da noch nicht ahnte: Das seltsame Symptom löste eine regelrechte Ärzte-Odyssee aus, die mit einer schlimmen Verdachtsdiagnose endete.

Der kleinen Bella Baker geht es immer schlechter. Leidet sie wirklich an Kinderdemenz, wird sie vermutlich nicht sehr lange leben. © Screenshot/GoFundMe

Baker und ihr Ehemann Joshua brachten die Anderthalbjährige nach dem Auftauchen des Symptoms sofort ins Krankenhaus in Gympie. Doch eine Röntgenuntersuchung ergab keine Anzeichen auf Knochenbrüche oder Verstauchungen.

Da das Hinken immer schlimmer wurde und schmerzhafte Muskelkrämpfe hinzukamen, ging die Familie am darauffolgenden Tag in die Universitätsklinik an der Sunshine Coast.

Dort musste sich das Mädchen diversen Blutuntersuchungen, einer Lumbalpunktion und einer MRT unterziehen. Keiner der Tests war positiv, doch der kleinen Bella ging es zusehends schlechter.

Innerhalb von zwei Wochen verlor das Kind die Fähigkeit zu sprechen und seine Kraft ließ nach. "Sie war ein ganz schlaues Mädchen. Mit einem Jahr konnte sie schon Sätze mit fünf Wörtern formulieren", erzählt Baker, die noch ein weiteres Kind hat, der Daily Mail.

Derzeit könne Bella "im Grunde nur fernsehen".