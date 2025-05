Mann starrt ständig auf sein Handy: Dann entwickelt er eine gefährliche Krankheit

Wer ständig auf sein Smartphone starrt, lebt mitunter ungesund. (Symbolbild) © 123RF/marushy

Ärzte der Orthopädischen Klinik Oita aus Japan berichten im Fachjournal "JOS Case Reports" von dem Fall.

Sechs Monate lang lebte der junge Mann schon mit den Symptomen, dann stellte sich der 25-jährige Patient beim Arzt vor. Der junge Mann hatte das "Dropped-Head-Syndrom" (DHS) entwickelt, konnte seinen Kopf nicht mehr anheben, weil seine Wirbelsäule völlig deformiert war. Stattdessen verharrte er in einer äußerst unbequemen Nackenbeugeposition, heißt es im Bericht.

Außerdem klagte der 25-Jährige über Taubheitsgefühle an Armen und Schultern, hatte Schwierigkeiten beim Sprechen. Erst als er auch noch Schluckbeschwerden entwickelte, in der Folge nur noch eine Mahlzeit am Tag einnahm und stark an Gewicht verlor, brachten ihn seine Angehörigen endlich zum Arzt.

Als Ursache für das schwere DHS gilt nach Angaben der Ärzte eine Kombination aus einer zugrunde liegenden Entwicklungsstörung und gewohnheitsmäßigen, langfristigen Flexionshaltung beim Spielen von Smartphone-Games. Der junge Mann soll pausenlos mit dem Handy gedaddelt haben.