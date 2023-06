Misslungene Schönheits-OP: Influencerin (25) fällt ins Koma

Moskau (Russland) - Ein Model aus Russland fiel infolge einer Nasenkorrektur ins Koma. Nach dem Eingriff, der in einer Privatklinik in der Nähe von Moskau durchgeführt wurde, kam die 25-Jährige in ein öffentliches Krankenhaus. Dort muss sie beatmet werden.

Ein russisches Model ließ sich die Nase operieren und fiel nach dem Eingriff ins Koma. Sie liege noch immer auf der Intensivstation. (Symbolbild) © 123rf.com/sudok1

Die Influencerin liege derzeit auf der Intensivstation. Das berichtet die Moskauer Onlinezeitung Lenta und beruft sich dabei auf den Telegram-Kanal Mash.



Die junge Frau habe in der Ästhetikklinik in Schukowka in der Oblast Brjansk um Hilfe bei der Verbesserung ihres Aussehens gebeten.

Nach der Operation sei ihr nachts schlecht geworden und sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort fiel sie ins Koma und musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Sie schwebe zwischen Leben und Tod.

Ihre Angehörigen machen nun eine Chirurgin der Schönheitsklinik für das Unglück verantwortlich, berichtet das russische Boulevardportal Starhit.

Nach Angaben der Familie wurde die Studentin am Freitagabend - und damit am selben Tag, an dem auch die Beauty-Korrektur stattfand - eilig in das Krankenhaus verlegt, wo sie notoperiert wurde.

Auf dem Operationstisch habe sie das Bewusstsein verloren.