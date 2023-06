Sommerzeit ist Insektenzeit: Das sollte man über Bisse und Stiche wissen!

Zeckenbisse, die kleine rote Kreise zurücklassen sind in den meisten Fällen harmlose Wunden mit minimalem Juckreiz und geringer Schwellung.

In den meisten Fällen steckt der Übeltäter noch am Tatort und ist leicht zu identifizieren. Zecken sind regelrecht gefürchtet, doch viele Arten übertragen entgegen der weitläufigen Meinung gar keine Krankheiten.

Denn je nach Biss oder Stich eines Insektes können die Abdrücke, die sie auf unserer Haut hinterlassen unterschiedlich aussehen, so das Nachrichtenportal Insider , das die Informationen des Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) in Bezug auf Insektenstiche und -bisse zusammengefasst hat.

Manchmal bemerken wir es, manchmal eben auch nicht: Ein kurzer Schmerz, ein Jucken am Arm und schon breitet sich ein roter Fleck aus. In den meisten Fällen sorgt das nur für Verärgerung - manchmal aber auch für Sorge.

Mückenstiche jucken extrem und können Krankheiten übertragen. (Symbolfoto) © 123RF/olyasolodenko

Mückenstiche

Sie sehen aus wie rote kleine Beulen und nerven aufgrund des Juckens extrem - dieses tritt in der Regel unmittelbar nach dem Stich auf.

Mücken können Krankheiten wie Malaria und das Zika-Virus übertragen. Laut CDC können Symptome wie Fieber, Schwindel und Übelkeit teilweise erst vier Wochen nach dem Biss auftreten - da ist die juckende Beule schon längst wieder weg.

Ameisenbisse

In Deutschland gibt es viele verschiedene Ameisenarten - einige davon sind aggressiver als andere. Wer beim Picknick an der falschen Stelle sein Essen auspackt, könnte mit winzigen roten Bläschen am Körper wieder nach Hause kehren.

Manchmal bilden sich auch kleine weiße Pusteln. Experten raten, diese nicht zu öffnen oder auszudrücken, da so Entzündungen drohen. Einige Arten, wie die Zimmermanns-Ameise geben ihren Bissen den gewissen Kick an Säure hinzu, was wirklich schmerzhaft sein kann.

Nach drei bis sieben Tagen sind sie allerdings verschwunden. Sie übertragen keine Krankheiten und sind in der Regel nicht giftig.