Übergewichtige Influencerin nimmt in Diät-Camp ab und stirbt

Hongkong (China) - Eine junge Influencerin, die als Inspiration für ihre Follower versuchte, mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts zu verlieren, ist gestorben. Zuvor nahm sie an einem Bootcamp zur intensiven Gewichtsreduktion teil.

Mit einem Gewicht von 156 Kilogramm träumte die Influencerin aus China, die unter dem Namen Cuihua aktiv war, davon, Gewicht zu verlieren. Die 21-Jährige setzte sich ein ehrgeiziges Ziel und wollte einhundert Kilo abnehmen.

Um ihr Übergewicht schnell loszuwerden, nahm sie an verschiedenen Camps für Übergewichtige teil. So gelang es ihr, in zwei Monaten 27 Kilo zu verlieren. Doch ihr Körper konnte dem intensiven Training nicht standhalten und die Frau starb im Mai, berichtet CNN.

Ihr Tod veranlasste die staatlichen Medien, auf die gesundheitlichen Sicherheitsrisiken hinzuweisen, die mit Abnehmcamps verbunden sind. Außerdem warnten sie hinsichtlich des Drucks, dem Frauen ausgesetzt sind, wenn sie sich an gängige Schönheitsideale anpassen wollen.

Cuihua dokumentierte ihre Diät auf TikToks chinesischer Version Douyin. Auf der Plattform für Influencer-Marketing ermutigte sie ihre Zehntausenden Follower bei deren eigenem Kampf gegen Fettleibigkeit

Zuletzt hatte sie mehrere Videos geteilt, in denen sie sich intensiven Trainingseinheiten unterzog. Ihre Beiträge, die die Frau, die auch unter ihrem Familiennamen Zhou bekannt war, unter anderem beim Laufen und Gewichtheben zeigten, wurden häufig geteilt.

Die Videos und Fotos wurden inzwischen von ihrem Konto gelöscht.