Verzicht auf Frühstück eine gute Idee? So reagiert der Körper!

Laut dem indischen Gesundheitsmagazin "The HealthSite" gibt es zwei zentrale "Ausreden" um das Frühstück auszulassen: keine Zeit und keinen Hunger. Zweites lässt sich antrainieren und betrifft besonders Menschen, die schon über Jahre hinweg ihren Morgen ohne Mahlzeit starten.

Und nein, ein Kaffee mit Milch und Zucker zählt nicht als vollwertiges Frühstück.

Dr. Suvarna Kompella ist Neantologin und befasst in einem Spezialbereich der Kinder- und Jugendmedizin mit Erkrankungen von Neugeborenen. In ihrer beratenden Funktion im Geburtskrankenhaus "Rainbow Hospital" der Rosewalk-Gruppe ist es ihr besonders wichtig, dass ihre Patientinnen verstehen, was passiert, wenn sie kein Frühstück essen.

Laut Kompella ist ein Frühstück, egal ob klein oder groß wichtig für den Körper. Andersherum wirkt es sich natürlich auch auf uns auf, wenn wir über längeren Zeitraum auf das Essen nach dem Aufstehen verzichten.

So soll der Blutzucker sinken. Nach nur einem Monat kann sich bereits der Stoffwechsel des Körpers verlangsamen und man wechsle schließlich in den sogenannten "Überlebensmodus".