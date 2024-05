Wenn Ihr DAS am Arbeitsplatz macht, denken Eure Kollegen, Ihr seid dumm

Sie ist die Hauptautorin der Studie und Professorin für Management am "Terry College of Business" der University of Georgia in Athens, US-Bundesstaat Georgia , die die Studienergebnisse ebenfalls veröffentlichte.

Leider ist das Phänomen der "Punktejagd" - nennen wir es performative Angst - in der Unternehmenswelt allzu weit verbreitet, schreibt dazu die New York Post .

Echter Stress hat negative gesundheitliche Auswirkungen, unter anderem kann er zu Depression führen und das Herzinfarkt-Risiko steigern. © Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Leider ist Stress am Arbeitsplatz "ansteckend", wie die Forschung zeigt: In einer Folgestudie befragten Rodell und ihr Team 218 Berufstätige zu den viel beschäftigten Angebern am Arbeitsplatz und fanden heraus, dass Menschen, die dem Signal "Stress" ihrer Kollegen ausgesetzt waren, häufiger an Burnout oder sogar Angstzuständen litten.

Rodell erläuterte, dass die Protzerei eines Kollegen den Eindruck erwecken könne, es sei "gut, gestresst zu sein", was sich auf andere Leute im Unternehmen negativ auswirken könne. Diese würden sich am Ende noch gestresster fühlen, was zu Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit führen könne.

Interessanterweise trifft diese negative Wahrnehmung laut Rodell nicht auf tatsächlich gestresste Mitarbeiter zu, sondern nur auf die Heuchler, die so gesehen werden wollen. Und ironischerweise würden Arbeitnehmer, deren Stress echt ist, auch als kompetenter angesehen.

Tipp: Authentizität ist auch am Arbeitsplatz der richtige Weg.