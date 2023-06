New Yorker panisch wegen Smog: Google-Suchen nach "schnellem Hausverkauf" steigen extrem

New York City hat mit dem Folgen der kanadischen Waldbrände zu kämpfen und versinkt in dunklen Rauchwolken. Seine Bewohner Suchen nach Wegen der Flucht.

Von Dana-Jane Kruse

New York City (USA) - Der Big Apple versinkt derzeit in einer riesigen dunkelgelben Dunstwolke und die Bewohner New Yorks suchen nun verzweifelt nach Möglichkeiten die Stadt zu verlassen - und zwar dauerhaft.

Eine Luftaufnahme zeigt New York City im Dunst. Waldbrände in Kanada hüllen den Nordosten der USA in Dunst und verfärben den Himmel. © Yuki Iwamura/AP/dpa Laut dem Nachrichtenportal Insider sollen die Google-Suchen nach "mein Haus schnell verkaufen" bei den New Yorkern um 2147 Prozent gestiegen sein. Denn die Waldbrände in Kanada, führen dazu, dass die Luftqualität in den nordöstlich gelegenen Teilen der USA drastisch gesunken ist. Derzeit gehört New York zu den Städten mit der schlechtesten Luft weltweit. Schulen und Restaurants sind geschlossen und die Behörden raten Bewohnern davon ab, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Doch die New Yorker wollen offenbar nichts anderes als weg! Öffentlich verfügbare Daten von Google zeigen ebenfalls den Anstieg verwandter Suchen, wie etwa "Haus verkaufen" oder "Zuhause verkaufen" um ein Vielfaches Auch nach "Luftreinigern" googelten die New Yorker vermehrt. Der Begriff erhielt einen Popularitätsschub von 2.418 Prozent. Google Passwörter waren gestern: So will Google die Datensicherheit umgestalten Städte wie im Umkreis von New York, wie etwa New Jersey, Philadelphia, Washington und Boston sind derzeit ebenfalls von einem starken Rückgang der Luftqualität betroffen.

Biden-Administration in Gesprächen mit Kanada

Joe Biden (80) und sein Regierungsstab haben vor, die Krise an der Quelle bekämpfen und sind derzeit in Gesprächen mit der kanadischen Regierung. Die USA wollen helfen, die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Zusätzlich wird die Luftqualität derzeit rund um die Uhr überwacht.

