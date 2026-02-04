Influencerin außer Kontrolle? Deutsche TikTokerin attackiert ihre Mitbewohnerin

Die deutsche TikTokerin Samuela Brachtendorf, die sich derzeit in Australien aufhält, soll ihre ehemalige Mitbewohnerin Hannah attackiert haben.

Von Isabel Klemt

Australien - Die deutsche TikTokerin Samuela Brachtendorf (19), die sich derzeit in Australien aufhält und mehr als 236.000 Follower hat, sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Samuela griff ihre Mitbewohnerin Hannah an und verwüstete dabei auch ihr Badezimmer. © privat Demnach soll die 19-Jährige am 25. Januar völlig ausgerastet sein, ihre deutsche Mitbewohnerin Hannah körperlich angegriffen sowie deren Badezimmer verwüstet und private Gegenstände beschädigt haben, berichtet eine Person aus ihrem näheren Bekanntenkreis gegenüber TAG24. Zuvor hatte Samuela bereits für Aufruhr gesorgt, als sie Hannah und deren Freundinnen mit Schokomilch bespritzte - offenbar in der Annahme, eine von ihnen habe etwas mit ihrem vermeintlichen Ex-Freund Paul zu tun. Seitdem teasert Samuela auf Instagram ein angebliches Finale an, in dem sie "alles erzählen" wolle, und ruft ihre Follower dazu auf, Beiträge mit Kommentaren wie "Free Samu" oder "We love Samu" zu fluten, um sich öffentlich zu positionieren. Soziale Medien TikToker Levi Penell: Als Kind von Pädokriminellen missbraucht In einem exklusiven Video, das TAG24 von einer Person aus ihrem Umfeld erhielt, ist zu sehen, wie Samuela Hannah am besagten Sonntag in deren Zimmer aufsucht, während ein junger Mann anwesend ist. Das missfiel der 19-Jährigen offenbar so sehr, dass sie lautstark verlangte, er solle die Wohnung verlassen. Kurz darauf griff sie Hannah an, packte ihr Handgelenk und schrie "Don’t touch me", als Hannahs Freund dazwischen ging. Schließlich soll Samuela den Vermieter angerufen haben, um zu berichten, dass Hannah und der junge Mann sie belästigten - offenbar mit dem Ziel, ihn aus der Wohnung zu drängen. Daraufhin verständigte ein weiteres WG-Mitglied die Polizei. Samuela soll wegen häuslicher Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen worden sein. Außerdem wurde gegen sie ein Kontaktverbot erlassen, das ihr untersagt, sich Hannah, die inzwischen ausgezogen ist, zu nähern.

Auf Instagram postete Samuela in ihrer Story, dass sie verhaftet wurde. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/samuskleineweltt

Paul wollte die Freundschaft respektvoll beenden

Laut Paul hat er mit Samuela die Beziehung nur für Content vorgespielt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Samuela, die mit einem Arbeitsvisum in Australien lebt, wurde in den vergangenen Monaten vor allem durch ihre Reiseberichte und die Dokumentation ihrer Brustvergrößerungsoperationen bekannt. Nach der vermeintlichen Trennung von ihrem Partner Paul, mit dem sie zuvor mehrere Pärchenvideos aufgenommen hatte, veröffentlichte sie Statement-Videos, in denen sie ihn ins schlechte Licht rückte. Eines dieser Videos erreichte fast drei Millionen Aufrufe und führte zu zahlreichen Anfeindungen gegen Paul in den sozialen Medien. "Ich wollte nicht mit ihm schlafen - und er hat mich unter Druck gesetzt", sagt die 19-Jährige dabei im Clip. Im Gespräch mit TAG24 weist Paul diese Anschuldigungen jedoch entschieden zurück: "Diese Situation hat so nie stattgefunden." Zudem betont er, dass er mit der 19-Jährigen keine feste Partnerschaft hatte: "Samu und ich waren nie offiziell zusammen." Aus seiner Sicht begann der Konflikt, weil er keinen engeren Kontakt mehr mit Samu und ihren guten Freunden haben wollte: "Der Kontaktabbruch ging von mir aus, weil ich mich unwohl gefühlt habe und keinen weiteren gemeinsamen Content oder privaten Kontakt mehr wollte", so Paul. Dabei war es ihm wichtig, die Freundschaft respektvoll zu beenden: "Ich habe Samu ausdrücklich darum gebeten, die Situation nicht öffentlich auszutragen und stattdessen nach außen zu kommunizieren, dass wir im Guten auseinandergegangen sind." Doch Samu veröffentlichte zahlreiche Statements und Videos und richtet sich dabei öffentlich gegen ihn. "Aktuell schießt ein großer Teil des Internets gegen mich, weil viele die öffentlich erhobenen Vorwürfe für wahr halten", erzählt Paul.

Hannah und Paul wollen den Hass beenden