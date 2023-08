Beliebter Influencer ist tot: Polizei geht von Mord aus!

Jonas Aarseth Henriksen (†30) entertainte regelmäßig seine Community auf TikTok, Instagram und Facebook. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Jonas Aarseth Henriksen

Wie der norwegische TV-Sender "NRK" berichtet, wurde Henriksen bereits am 17. August erschossen in seinem Auto in der Nähe der Ortschaft Nes gefunden. Offenbar wollte er zuvor zu einem Ferienhaus fahren, das völlig abseits mitten im norwegischen Wald liegt.

Warum der berühmte Influencer dort hinfahren wollte und was er vorhatte, ist bislang unbekannt. Polizisten fanden Henriksen nur deshalb, weil dieser zuvor einem Freund aus Sicherheitsgründen seinen Standort per Handy gesendet hatte. Als sein Kumpel nichts mehr von ihm hörte, fuhr er selbst zum angegeben Standort und alarmierte nach dem Schock-Fund die Polizei.

Die ganze Zeit über soll Henriksen in Angst gelebt haben. Selbst Freunde wussten nicht, wo genau der 30-Jährige wohnte, weil er nur wenig von sich preisgab.

Und dazu hatte der TikToker wohl allen Grund, denn Monate zuvor gab es immer wieder schreckliche Überfälle auf ihn und seine Firma.