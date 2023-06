"Diese Ehe ist vorbei": Bräutigam starrt nach der Trauung nur auf sein Handy

Draußen redete die Braut mit ihrem Ehemann offenbar ein ernstes Wörtchen. © Screenshot Twitter/@Mahuntsu (2)

In den sozialen Medien brach ein Shitstorm über den Mann aus. Viele User rieten der frisch verheirateten Frau, die Warnsignale in dieser Beziehung zu erkennen und sich besser zu trennen.

So prophezeite ein Kommentator empört: "Diese Ehe ist vorbei". Ein anderer fand: "Das ist verrückt … respektlos und herablassend. Völlig unangebracht".

Ein weiterer digitaler Beobachter dieser Hochzeit fragte sich: "Liebt er diese Dame nicht? Warum dann heiraten?", während sich ein weiterer sicher war: "Er chattet mit seiner Nebenfrau."

Bisher haben sich weder die Braut noch der Bräutigam öffentlich zu ihrer umstrittenen Hochzeit geäußert.

