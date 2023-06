"Du bist 60, du solltest das nicht tragen": Influencerin (76) kontert mit Mega-Outfit

So warfen Internettrolle der betagten Lady vor, dass sie sich nicht ihrem Alter entsprechend kleiden würde und nicht die Figur für Bikinimode hätte. "Du bist 60, du solltest so etwas nicht anziehen", soll einer zu Candace gesagt haben.

Dass die gebürtige New Yorkerin in ihrem Alter noch so erfolgreich in den sozialen Medien ist, löst auf der einen Seite zwar eine Welle aus Lob und Anerkennung aus, sorgt auf der anderen Seite bei Neidern aber auch für Kritik.

Die 76-Jährige erklärt, dass ihre positive Einstellung zum Alter sie zufriedener macht. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/lifeinmy70s

Erneut postete sie ein Video auf ihrem TikTok-Kanal, in dem sich die 76-Jährige im Urlaub in Florida in einem schwarzen Badeanzug präsentierte. Und das kam an. Viele User schwärmten förmlich von Candaces Aussehen. "Du siehst so verdammt schön aus", schrieb eine Person.

Da stellt sich nur eine Frage: Wie macht sie das nur? Neben gesunder Ernährung mit frischen Lebensmitteln betreibt die New Yorkerin regelmäßig sanftes Yoga. Das hält sie fit und vital.

Doch ihre Einstellung zum Alter ist besonders ausschlaggebend, wie Candace in ihrem aktuellsten Video offenbarte: "Je älter ich wurde, desto besser habe ich einen Umgang mit Angst und Stress gefunden. Des Weiteren akzeptiere ich, dass ich viele anstrengende Dinge nicht mehr machen kann."

Somit ist die TikTokerin zufriedener mit ihrem Leben und sich selbst. "Akzeptanz und Veränderung - das sind die Schlüsselwörter", so Candace.