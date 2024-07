TikTokerin (†23) stirbt nach Geburt ihres Sohnes, Baby im künstlichen Koma

Tati wurde nur 23 Jahre alt. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tatiiiii

"Ich freue mich total auf die Geburt und unseren Sohn", so lauteten Tatis Worte in einem TikTok-Video vor wenigen Wochen. Damals ahnte sie noch nicht, was ihr Schreckliches passieren wird.

Ihren letzten Clip postete die junge Frau vor fünf Tagen, an jenem Tag, an dem die Geburt in der 41. Schwangerschaftswoche eingeleitet werden sollte.

Nur einen Tag später stirbt Tati vermutlich an einer sehr selten vorkommenden Fruchtwasserembolie, heißt es auf der kürzlich eingerichteten Spendenseite. Während der Geburt habe sie einen Herzstillstand erlitten.

Die traurige Nachricht bestätigte Tatis Mann in einem TikTok-Video: "Leider muss ich euch mitteilen, dass Tati die Geburt unseres Sohnes nicht überlebt hat."