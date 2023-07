TikTokerin behauptet, dass die Unterwäsche von Kim Kardashian ihr Leben gerettet hat

Kansas City (USA) - Die amerikanische TikTokerin Angelina Wiley wurde Anfang dieses Jahres bei einer Schießerei verletzt. In einer Reihe von Videos berichtete die 22-Jährige nun über ihre Genesung. In einem Clip sagte sie, dass Unterwäsche der Marke "Skims", die dem Model Kim Kardashian (42) gehört, ihr das Leben gerettet hat.

TikTokerin Angelina Wiley (22) ist fest davon überzeugt, dass Shapewear von Kim Kardashians Unterwäsche-Label sie vor dem Ausbluten bewahrte. © Bildmontage: Screenshot TikTok/honeygxd (2)

Wiley, die viermal angeschossen wurde, erklärte, dass sie in der Unglücks-Nacht unter ihrem Kleid einen formenden Skims-Body getragen habe. Der habe so eng an ihrem Körper gesessen, dass sie nicht verblutete.

Die junge Frau lobte die Label-Gründerin und bestätigte: "Kim Kardashian hat mir das Leben gerettet".

Ganz ohne Verletzungen ist sie in jener Nacht jedoch nicht davongekommen. Wiley war eine von zwei Personen, die am Silvesterabend in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri angeschossen wurden, als sie gerade mit Freunden unterwegs war, berichtet The Kansas City Star. Dabei erlitt sie einen Blasenriss und einen Beckenriss.

"Nennen Sie es Schicksal oder Jesus, aber ich werde es Kim nennen", sagte sie lachend.

Der Influncerin zufolge teilte Kardashian selbst den Beitrag am Wochenende in ihrer Instagram-Story und schrieb "Wowww" mit einem betenden Emoji dazu. Von "Skims" gibt es bislang zu dem Vorfall keine Stellungnahme.