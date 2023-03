TikTokerin zeigt mehr als nur nackte Haut - nämlich Haare!

Argentinien - Körperbehaarung bei Frauen ist noch immer ein Tabu. Niemand will die Haare an den Beinen, unter den Achseln oder im Schritt sehen. Eine TikTokerin aus Argentinien hat genug vom ständigen Rasieren und beweist, dass Haare auf dem Körper nicht gleich weniger weiblich sind!

Indem Martina Diaz ihre Körperbehaarung annimmt und das offen auf Social Media zeigt, löst die Influencerin viele Diskussionen aus. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/martinadiaz______

Frauen ohne (viel) Körperbehaarung sind zur gesellschaftlichen Norm geworden. Dabei nimmt das Haarwachstum wenig Rücksicht auf das Geschlecht einer Person.

Das sieht die Argentinierin Martina Diaz auch so und beschloss vor gut einem Jahr, auf Rasuren und jegliche weitere Formen der Haarentfernung zu verzichten. Das berichtet die britische Zeitung "The Mirror".

Die TikTok-Influencerin sei es leid gewesen, sich den teils sehr unrealistischen Schönheitsstandards anzupassen, die von Frauen weltweit erwartet werden. Sie leidet an einem Syndrom, das zu dichtem Haarwuchs an ihrem gesamten Körper führt und müsste täglich Zeit in die Haarentfernung investieren, um der gesellschaftlichen Norm gerecht zu werden.

"Vor einem Jahr wurde mir klar, dass ich mich nicht mehr rasieren wollte", erklärt Diaz, "Mir wurde bewusst, wie viel Leid ich wegen meiner Haare durchgemacht hatte, und ich fragte mich, was passieren würde, wenn ich sie wachsen ließe."

Mit ihrem Rasur-Boykott kämpft Martina für ein realistisches Schönheitsideal von Frauen und teilt immer wieder Fotos und Videos ihres haarigen Körpers.