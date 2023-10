Aus gutem Grund! H&M eröffnet Pop-up-Store mit kostenlosen Klamotten

Tel Aviv (Israel) - Bis zu zehn Kleidungsstücke pro Person gratis: Das schwedische Textilhandelsunternehmen H&M hat für Menschen in Israel, die wegen des Krieges aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert wurden, in Tel Aviv einen Pop-up-Store eröffnet. Dort können sich die Betroffenen kostenlos mit neuer Kleidung eindecken.

In Tel Aviv öffnete H&M einen besonderen Pop-up-Store. (Archivbild) © ISAAC LAWRENCE / AFP

Die Aktion richtet sich ausschließlich an diejenigen, die ihre eigenen Unterkünfte gerade einmal mit dem Nötigsten verlassen konnten. Sie läuft, solange der Vorrat reicht, berichtete die israelische Tageszeitung Maariv.

Match Retail, der Franchise-Nehmer der H&M-Gruppe in Israel, engagiert sich seit Beginn des Krieges dafür, landesweit Hilfsgüter für infolge des Überfalls von Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Not geratene Menschen zu sammeln.

Neben der Spende Tausender Kleidungsstücke, Schuhe, Handtücher und anderen lebenswichtigen Produkten engagieren sich die Mitarbeiter von Match Retail auch ehrenamtlich: Sie bereiten Lebensmittel zu, verpacken diese und verteilen sie.

Diese Bemühungen werden nun durch den Pop-up-Store ergänzt, der am Montag in Zusammenarbeit mit der israelischen Hotelkette "Fattal Hotels" und dem Herods Hotel Tel Aviv eröffnete.

Das Geschäft bietet Kleidungsstücke und andere Waren für Frauen, Männer, Kinder und Babys.