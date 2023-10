Er feierte seinen Geburtstag! Israelischer Fußball-Profi auf Festival von Hamas getötet

Lior Asulin (†43, r.) spielte 2007 mit Hapoel Tel Aviv im UEFA Cup gegen den RSC Anderlecht. © IMAGO / Belga

Der ehemalige Profi von Hapoel Tel Aviv wurde bei dem brutalen Massaker der Hamas-Terroristen auf dem "Tribe of Nova"-Festival in Kibbuz Re'im nahe dem Gazastreifen am Samstag getötet.

Das gab sein ehemaliger Klub auf "X" (ehemals Twitter) bekannt. "Mit großer Trauer haben wir nach vielen Stunden, in denen er als vermisst halt, erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Lior Asulin von Terroristen auf der Party in Re'im ermordet wurde", schrieb Hapoel.

Am 7. Oktober waren nach israelischen Angaben rund 1000 Hamas-Terroristen in Israel eingedrungen, hatten Hunderte Menschen getötet, zahlreiche Geiseln genommen und sie nach Gaza verschleppt.

Eines der Opfer ist Asulin, der erst am Vortag 43 Jahre alt geworden war. In seiner Karriere verließ er sein Heimatland ein einziges Mal. In der Saison 2007/08 verlieh ihn Hapoel an Apollon Limassol auf Zypern, wo der Stürmer acht Spiele absolvierte und ein Tor schoss.

Nach kurzer Zeit kehrte er aber nach Israel zurück, wo er schließlich 2017 seine Karriere beendete. Seine Sternstunde erlebte er 2004, als er mit dem kleinen Verein Bnei Sakhnin völlig überraschend den Pokalwettbewerb des Landes gewann.