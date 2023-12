Höchst sadistische Sex-Gewalt von Hamas-Terroristen an Israels Frauen

Die Berichte über höchst sadistische Gewalt am Tag des Massakers nähren auch die Sorge um junge Frauen, die noch in der Gewalt der Terroristen sind und deren Freilassung die Hamas bisher verweigert.

Ein Helfer des Rettungsdienstes Zaka erzählte vor einem parlamentarischen Sonderausschuss über das Grauen, das ihn am 7. Oktober in einem Grenzort erwartete: "Die Leiche einer Frau, nackt, mit einem scharfen Gegenstand, der in ihrem Intimbereich steckte."

"Sie war am Leben, als sie vergewaltigt wurde. Er zog ihr an den Haaren und schoss ihr in den Kopf, noch während er sie vergewaltigte. Er zog noch nicht einmal seine Hose hoch. Sie schnitten ihre Brust ab und spielten damit auf der Straße."

Die israelische Polizei hat wegen der Berichte über massenhafte sexuelle Verbrechen an Frauen am 7. Oktober Ermittlungen aufgenommen. Eine unabhängige Expertenkommission sammelt ebenfalls Augenzeugenberichte, forensische und andere Beweise.

Auch die von palästinensischen Hamas-Terroristen getötete Deutsche Shani Louk (†22) wurde von ihren Peinigern brutal geschändet. © Screenshot Instagram/shanukkk (2)

Andere Augenzeugen berichteten, Frauen seien neben den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt worden. Manche seien anschließend getötet, andere nach Gaza verschleppt worden.

Auf einem von Terroristen verbreiteten Video war die Entführung einer jungen Frau mit blutgetränkter Hose zu sehen. Ein anderes Video zeigte, wie der leblose Körper der Deutschen Shani Louk (†22) auf einem Pick-up nach Gaza mitgenommen wurde.

Eine freiwillige Helferin erzählte von schrecklich geschundenen Frauenkörpern, die in das Militärrabbinat bei Tel Aviv gebracht wurden.

So seien die Arme und Beine einer Soldatin an vielen verschiedenen Stellen gebrochen gewesen. Die weiblichen Opfer seien oft einmal in den Körper und dann sehr oft in den Kopf geschossen worden. "Es ging offenbar nur um Verstümmelung", sagte sie.



Die Helferin berichtet von vielen Hinweisen auf sexuelle Verbrechen. Manche Leichen seien mit blutigen Unterhosen bekleidet gewesen. Andere hatten verstümmelte Geschlechtsteile. In manchen Leichen seien Handgranaten deponiert gewesen. "Wir mussten schnell rauslaufen, um uns in Sicherheit zu bringen." Es seien daraufhin Sprengmeister gerufen worden.

Was die Beweislage erschwert: in vielen Fällen waren die Leichen in so schlimmem Zustand, dass Samen- oder DNA-Proben nicht entnommen werden konnten.