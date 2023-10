"In 31 Jahren noch nicht erlebt": Hamas-Opfer versuchten sich zu umarmen, als sie verbrannten

Tel Aviv (Israel) - Dr. Chen Kugel (61) ist ein israelischer, forensischer Pathologe und Direktor des Nationalen Zentrums für forensische Medizin in Tel Aviv (Israel) . Bei einem Vortrag über die Erkenntnisse über ermordete Israelis kamen dem erfahrenen Mann am Montag die Tränen.

Dr. Chen Kugel (61) sprach gefasst über seine Erkenntnisse, aber konnte später seine Emotionen nicht mehr kontrollieren. © Screenshot/X/DavidSaranga

Der Pathologe zeigte auf Bildern verkohlte Leichen infolge eines Hamas-Angriffs.

Die untersuchten Menschen wurden von der Hamas nicht erschossen, weil sie sich im Keller vor der Hamas versteckten.

Daraufhin hatte die Hamas das ganze Haus angezündet. Die Geflüchteten verbrannten im Keller bei lebendigem Leib!

Dies lasse sich nachweisen, weil sich in ihren Luftröhren Ruß befand, so Dr. Kugel.

"Und dies ist nur ein Beispiel für viele Gräueltaten und viele schreckliche Dinge, die wir hier in dieser Tragödie sehen, die Israel widerfahren ist", so der in London geborene Israeli.

Dann wurde es emotional.

Denn Dr. Kugel ist seit 31 Jahren forensischer Pathologe. Er ist es also gewohnt, tote Menschen zu sehen. "Aber ich habe noch nie Menschen gesehen, die verbrannten und sich dabei versuchten zu umarmen", sagte der 61-Jährige und fing dabei an zu weinen.

Das ganze erschütternde Szene wurde auf X (ehemals Twitter) geteilt.