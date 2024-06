Israel-Krieg: Getötete Palästinenser bei Angriffen im Gazastreifen?

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz spitzt sich schon seit Längerem zu. Israels Militär warnt vor einer noch größeren Eskalation in der Region.

Israel - Bei neuen Protesten gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.

Menschen schwenken israelische Flaggen während einer Demonstration gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu (74). © Ohad Zwigenberg/AP/dpa Mindestens drei Menschen seien verletzt und acht weitere am Montagabend festgenommen worden, berichtete die Zeitung "Haaretz". Die Demonstranten forderten Neuwahlen und ein Abkommen, das zur Freilassung der noch verbliebenen israelischen Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas führt. Zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Jerusalem kam es vor der Privatresidenz Netanjahus. Die Polizei setzte nach Berichten von "The Times of Israel" Wasserwerfer ein, um die Proteste aufzulösen. Zuvor hatten den Berichten zufolge Zehntausende vor dem israelischen Parlament - der Knesset - an einer Großkundgebung teilgenommen.

18. Juni, 10.54 Uhr: Berichte über getötete Palästinenser bei Angriffen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. In dem Flüchtlingsviertel Nuseirat im zentralen Abschnitt des Gazastreifens seien Leichen geborgen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Dienstag. Die israelische Armee teilte am Dienstag mit, die Streitkräfte hätten im zentralen Abschnitt des Gazastreifens und im Süden "Terrorzellen ausgeschaltet und große Mengen an Waffen gefunden". In Rafah sei es zu Gefechten aus nächster Nähe gekommen, dabei seien mehrere Terroristen getötet worden.

Palästinenser verrichten das Eid al-Adha-Gebet neben den von israelischen Kampfflugzeugen zerstörten Häusern in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gaza-Streifen. © Abed Rahim Khatib/dpa

17. Juni, 20.47 Uhr: Hisbollah-Raketenmann bei Luftschlag getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Artilleristen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon mit einem gezielten Luftschlag getötet. Mohammed Mustafa Ajub soll demnach eine Schlüsselfigur der Raketenabteilung der Nasser-Einheit im Südlibanon gewesen sein. Die Hisbollah bestätigte am Montag die Tötung eines ihrer Kämpfer durch Israel, machte aber keine näheren Angaben zu seiner Person.

Seit Monaten überzieht die vom Iran gesteuerte Hisbollah-Miliz den Norden Israels mit Raketen-Terror. © ANWAR AMRO / AFP

17. Juni, 17.03 Uhr: Israels Armee sieht sich vor Erreichen der Kriegsziele in Rafah

Das israelische Militär will seine Kriegsziele bei der Offensive in Rafah bald erreicht haben. Die Hälfte der Kampfverbände der islamistischen Hamas sei zerschlagen, 60 bis 70 Prozent des Territoriums der Stadt im südlichen Gazastreifen befänden sich unter "operativer Kontrolle" der israelischen Truppen, teilte die Armee am Montag mit. Es werde nur mehr noch einige Wochen dauern, bis die Militäroperation abgeschlossen sei.

17. Juni, 14.09 Uhr: US-Gesandter bemüht sich um Beruhigung zwischen Israel und Hisbollah

Ein US-Gesandter bemüht sich um eine Eindämmung des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah. Amos Hochstein kam am Montag für Vermittlungsgespräche nach Israel, wie eine Sprecherin der US-Botschaft bestätigte. Ziel sei es, "eine weitere Eskalation entlang der israelisch-libanesischen Grenze zu verhindern". Hochstein bemüht sich seit Monaten um eine diplomatische Lösung zwischen Israel und der Hisbollah. Nach Medienberichten will er auch zu Gesprächen in den Libanon reisen.

17. Juni, 12.49 Uhr: Hamas-Behörde gibt neue Opferzahlen bekannt

Das Gesundheitsministerium im von der Hamas regierten Gazastreifen teilte am Montag mit, dass während der mehr als acht Monate andauernden Kriegshandlungen zwischen Israel und palästinensischen Milizen mindestens 37.347 Menschen getötet wurden. Die Zahl beinhaltet mindestens 10 Todesopfer in den letzten 24 Stunden, will die Hamas wissen.

17. Juni, 12.12 Uhr: Netanjahu löst israelisches Kriegskabinett auf

Gut eine Woche nach dem Rückzug von Minister Benny Gantz (65) aus der israelischen Notstandsregierung hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) das Kriegskabinett aufgelöst. Eine Sprecherin des Regierungschefs bestätigte dies am Montag Medienberichte. Aus Regierungskreisen hieß es, Netanjahu werde kritische Entscheidungen mit Blick auf die aktuellen Konflikte künftig in kleineren Foren besprechen. Das Kriegskabinett traf wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Kämpfe im Gazastreifen und auch mit Blick auf den Konflikt mit der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah. Um nach dem Hamas-Angriff Geschlossenheit zu demonstrieren, war der damalige Oppositionspolitiker Gantz dem dreiköpfigen Kriegskabinett beigetreten. Der frühere General und Verteidigungsminister erklärte allerdings vor einer Woche wegen Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf den Gaza-Krieg seinen Rückzug.

Verteidigungsminister Yoav Gallant (65, m.) warf Netanjahu (74, l.) "Zögerlichkeit und Zeitschinderei aus politischen Erwägungen" vor und monierte, dass die Regierung keinen Plan für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen erarbeite. © Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa

17. Juni, 10.30 Uhr: Tödliche Panzerexplosion in Rafah: Armee geht von Panzerabwehrrakete aus

Die israelische Armee geht offenbar davon aus, dass ein Transportpanzer in Rafah am Samstag von einer Panzerabwehrrakete getroffen worden ist. Die Zeitung "Israel Hajom" schrieb am Montag, nach ersten Erkenntnissen sei eine Tür des Transportpanzers des Typs Namer entgegen den Anordnungen offen gewesen. Alle Insassen seien sofort tot gewesen, als die Rakete das Fahrzeug traf. Der Vorfall werde weiter untersucht. Bei dem Vorfall - einem der folgenschwersten seit Kriegsbeginn für die israelischen Streitkräfte - waren acht Soldaten getötet worden.

Ein israelischer Transportpanzer vom Typ Namer wie dieser wurde zerstört. Acht Soldaten verloren ihr Leben. © JACK GUEZ / AFP

17. Juni, 6.30 Uhr: Angespannte Versorgungslage, viel zu wenige Hilfsgüter

Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat teilte am Sonntag mit, mehr als 1000 Lastwagen für den Transport von Hilfsgütern warteten darauf, von der Gaza-Seite des Grenzübergangs Kerem Schalom abgeholt zu werden. Über den Tag hinweg seien nur 92 Fahrzeuge von UN-Hilfsorganisationen abgeholt worden. Wegen der Kämpfe zwischen Israels Armee und der Hamas hatte das Welternährungsprogramm (WFP) zuletzt vor einer weiteren Verschlechterung der Versorgungslage für die Menschen im südlichen Gazastreifen gewarnt. Demnach könnten sie schon bald unter der gleichen katastrophalen Hungerlage leiden wie die Menschen in den nördlichen Gebieten.

Die Lage für die Menschen im Süden Gazas könnte bald genauso schlimm wie im Norden sein. © Omar Al-Qatta/AFP

17. Juni, 6.25 Uhr: Gefahr von Fehlkalkulationen

Es bestehe die "sehr reale Gefahr", dass schon eine Fehlkalkulation zu einem weitreichenden Konflikt führen könnte. Davor warnten der Chef der UN-Friedenstruppe im Libanon, Aroldo Lázaro, und die Sonderkoordinatorin für das Land, Jeanine Hennis-Plasschaert, am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir werden weiter mit den Parteien in Verbindung stehen und rufen alle Akteure auf, ihre Waffen ruhen zu lassen, um auf eine politische und diplomatische Lösung hinzuarbeiten." Das sei die einzige Lösung mit dauerhaften Erfolgsaussichten.

17. Juni, 6.25 Uhr: Begrenzte Feuerpause im Süden Gazas

Das israelische Militär kündigte am Sonntag eine "taktische Pause" an. Entlang einer wichtigen Straße sollen demnach mehr Hilfslieferungen in das Küstengebiet ermöglicht werden. Die Entscheidung wurde den Angaben zufolge nach Beratungen mit den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen getroffen. Die Pause gilt demnach entlang einer Straße, die vom Grenzübergang Kerem Schalom nach Nordosten führt, beziehe sich jedoch nicht auf die Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze, betonte das Militär - dort sollten die Kämpfe weitergehen. Der dortige Grenzübergang, der bis zu Israels militärischem Vorstoß in Rafah die wichtigste Schleuse für Hilfslieferungen war, bleibt geschlossen. Wegen der vielen Toten und der katastrophalen humanitären Lage ist das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg international sehr umstritten.

Die Feuerpause gilt nicht für die Stadt Rafah. (Archivbild) © Tsafrir Abayov/AP/dpa

17. Juni, 6.16 Uhr: Hisbollah wolle Libanon als "Schutzschild" für die Hamas nutzen