Israel Krieg: Armee soll laut USA "wichtige Ziele" im Libanon erreicht haben

Inmitten eines -einer mit Trümmern übersäten Straße versucht ein kleines Mädchen den Schrecken des Krieges zu vergessen. © OMAR AL-QATTAA / AFP

Dazu will US-Vermittler Amos Hochstein am heutigen Donnerstag Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie Verteidigungsminister Israel Katz treffen.

Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge sieht der US-Vorschlag vor, dass Israel und die Hisbollah ihre Angriffe zunächst für 60 Tage aussetzen. Die israelische Armee soll dann abziehen und die libanesische Armee an der Grenze stationiert werden.

Derweil sprach sich der US-Senat mit großer Mehrheit gegen eine Blockade von Lieferungen bestimmter Waffensysteme an Israel aus.

Israels Armee bombardierte erneut Ziele nahe der Küstenstadt Tyrus im Libanon. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens neun Menschen getötet und 65 weitere verletzt.

Weiter östlich setzten Israels Bodentruppen ihre Offensive fort und drangen Medienberichten zufolge in Richtung des Orts Kafrschuba im Grenzgebiet vor. Das Dorf liegt in Nähe der strategisch wichtigen Ortschaft Chiam, in der es Berichten zufolge seit Tagen Berichte Gefechte zwischen israelischen Truppen und Hisbollah-Kämpfern gibt.

