"Monster röstet für immer in der Hölle": Schänder von Shani Louk (†22) wohl getötet

Israel - Das Bild von ihr ging um die Welt! Als am 7. Oktober Hamas-Terroristen wahllos Menschen auf einem Musikfestival umbrachten oder entführten, wurde die Deutsch-Israelin Shani Louk (†22) in den verstörenden Aufnahmen gesichtet. Reglos auf einem Truck liegend. Niemand wusste, ob sie lebte und was sie mit ihr vorhatten.