30.04.2026 10:52 Nahost-Konflikt: USA planen Bündnis für Freiheit der Straße von Hormus

Mit Ablauf einer entscheidenden Frist gerät die US-Offensive gegen den Iran rechtlich unter Druck.

Israel/Iran - Die Uhr für Donald Trump tickt: Bald läuft die Frist aus, in der der US-Präsident auf eigene Faust den Einsatz des US-Militärs gegen den Iran befehligen darf.

Der US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa Danach bräuchte er die Einwilligung des Kongresses – zumindest in der Theorie. Wann genau es so weit ist, ob mit Ablauf des 30. April oder des 1. Mai, ist wegen verschiedener möglicher Zählweisen nicht ganz klar. Wie geht es danach weiter im Iran-Krieg, in dem zurzeit eine Waffenruhe gilt? Israel Krieg Nahost-Konflikt: US-Delegation will am Samstag mit Iran Gespräche führen - in Pakistan Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

30. April, 10.51 Uhr: USA planen Bündnis für Freiheit der Straße von Hormus

Das US-Außenministerium habe seine Botschaften angewiesen, Regierungen weltweit von einer Beteiligung an einem solchen US-geführten Bündnis zu überzeugen. Das berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ein internes Schreiben des Ministeriums. Dieses Bündnis solle zur diplomatischen Koordination, zum Informationsaustausch und zur Durchsetzung gemeinsamer Sanktionen dienen. Innerhalb der Koalition solle das US-Außenministerium als "diplomatische Einsatzzentrale" fungieren und das für den Nahen Osten zuständige militärische US-Zentralkommando Centcom eine "Echtzeit-Lageerfassung im maritimen Bereich" bereitstellen. Mit der Koalition solle "die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt und die Weltwirtschaft geschützt werden", heißt es laut "Wall Street Journal".

Kann die geplante Koalition dazu beitragen, dass die Straße von Hormus wieder schiffbar wird? © Meysam Mirzadeh/Tasnim News Agency/AP/dpa

30. April, 6.21 Uhr: Auf welcher Grundlage endet die Frist für Trump?

Die Frist für den Präsidenten geht auf das Gesetz War Powers Resolution zurück, das 1973 infolge des Vietnamkriegs verabschiedet wurde. Es soll die verfassungsrechtliche Gewaltenteilung sichern: Während der Präsident als Oberbefehlshaber die Truppen befehligt, darf allein der Kongress einen Krieg erklären und finanzieren. Die "New York Times" fasst es so zusammen: "Präsidenten haben die Kontrolle über die Durchführung von Kriegen, aber sie entscheiden nicht darüber, ob das Land in den Krieg zieht." Das Gesetz verpflichtet den Präsidenten, den Kongress binnen 48 Stunden nach Start einer Offensive über Militäreinsätze zu informieren. Trump informierte das Parlament am 2. März, nachdem der Krieg am 28. Februar begonnen hatte. Ohne förmliche Zustimmung des Kongresses müssen die Kampfhandlungen nach 60 Tagen eingestellt werden. Damit soll verhindert werden, dass die USA in langwierige, nicht legitimierte Einsätze hineingezogen werden.

Das Kapitol der Vereinigten Staaten in Washington, Sitz des US-Kongresses. © J. Scott Applewhite/AP/dpa

30. April, 6.18 Uhr: Israels Marine beginnt Einsatz gegen Gaza-Hilfsflotte

Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Hilfsflotte für Gaza gestartet. Die "Global Sumud Flotilla" teilte in einen Post auf der Plattform X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert. "Sie richteten Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf die Teilnehmer und befahlen ihnen, sich an den Bug der Boote zu begeben und auf Hände und Knie zu gehen", hieß es weiter. "Die Kommunikation der Boote wird gestört, und es wurde ein Notruf (SOS) abgesetzt." Dutzende Schiffe mit Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord waren am Sonntag aus von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Die Organisation sprach von der größten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen.

Boote mit Aktivisten und humanitärer Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen. © Joan Mateu Parra/AP/dpa

30. April, 6.14 Uhr: Irans Marine-Chef droht US-Militär wegen Seeblockade

Angesichts der von den Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängten Seeblockade hat der Kommandeur der iranischen Marine den US-Truppen in der Region gedroht. Der Iran habe die Straße von Hormus geschlossen, zitierte der regierungstreue iranische Fernsehsender Press TV den Marine-Chef Scharam Irani. "Sollten sie sich weiter nähern, werden wir unverzüglich operative Maßnahmen ergreifen", sagte er über die US-Marine, die Schiffe derzeit daran hindert, iranische Häfen anzusteuern oder aus ihnen auszulaufen. Das iranische Militär werde den Feind bald mit einer Waffe angreifen, "vor der er große Angst hat", kündigte Irani an. Um welche Art von Waffe es sich dabei handeln soll, sagte er nicht. Derzeit gilt zwischen dem Iran und den USA eine Waffenruhe.

29. April, 21.15 Uhr: Ölpreis steigt deutlich nach Trumps Drohung gegen Iran

Der Ölpreis hat am Mittwoch nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump (79) gegen den Iran deutlich zugelegt. Am Abend wurden die Aufschläge noch ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg um 7,1 Prozent auf 119,19 US-Dollar. In der Spitze kletterte der Ölpreis kurzzeitig bis auf 119,76 Dollar.

29. April, 19.51 Uhr: Trump will Iran laut Ghalibaf "von innen heraus schwächen"

Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump (79) gegen den Iran hält Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (64) dagegen und beschwört in einer Ansprache den Zusammenhalt im Land. Trump wolle mit medialen Hetzkampagnen, Behauptungen über interne Differenzen und wirtschaftlichem Druck den Iran zur Kapitulation nötigen, sagte Ghalibaf in einer im Staatssender Irib übertragenen Audiobotschaft. Trump plane "das Land von innen heraus zu schwächen" und so einen Zusammenbruch des Systems zu erzwingen, sagte Ghalibaf weiter. Das iranische Volk werde "diese Verschwörung jedoch mit Einheit und Zusammenhalt zunichtemachen".

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (64) wettert gegen Trump. © Hamed Malekpour/Khane Melat/dpa

29. April, 19.05 Uhr: Drei Tote bei Angriff Israels im Libanon

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden. Es handele sich um zwei Frauen und eine Jugendliche, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Elf weitere Menschen seien bei dem Angriff in dem Ort Tair Debba östlich der Küstenstadt Tyrus verletzt worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. In libanesischen Medienberichten war die Rede von einer Serie israelischer Angriffe.

Fahrzeuge der UN operieren im Südlibanon, vom Norden Israels aus gesehen. © Ariel Schalit/AP/dpa

29. April, 17.57 Uhr: Iran-Krieg kostete bislang 25 Milliarden Dollar

Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bislang circa 25 Milliarden US-Dollar (knapp 21,4 Mrd Euro) gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der "Operation Epic Fury" (auf Deutsch etwa: "Operation Epische Wut") angefallen seien, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden. Hurst kündigte an, dass das Pentagon über das Weiße Haus einen Nachtragshaushalt beantragen werde, "sobald uns eine vollständige Einschätzung der Kosten des Konflikts vorliegt".

29. April, 17.45 Uhr: Trump erwägt monatelange Blockade iranischer Häfen

US-Präsident Donald Trump (79) erwägt nach Angaben aus Regierungskreisen eine monatelange Blockade iranischer Häfen. Wie ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses am Mittwoch mitteilte, brachte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern der Ölindustrie die Möglichkeit ins Spiel, die Blockade um "mehrere Monate" zu verlängern. Die Teilnehmer des Treffens, über das zuerst das US-Nachrichtenportal Axios berichtet hatte, berieten laut einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP über "die Maßnahmen, die Präsident Trump ergriffen hat, um die globalen Ölmärkte zu entlasten, und die Maßnahmen, die wir ergreifen könnten, um die derzeitige Blockade bei Bedarf mehrere Monate lang fortzusetzen und ihre Auswirkungen auf amerikanische Verbraucher zu minimieren".

US-Präsident Donald Trump (79) hat ständig neue Ideen, was den Iran betrifft. © Alex Brandon/AP/dpa

29. April, 16.32 Uhr: Keine Pläne für Netanjahu-Besuch in den USA

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten hat Berichte zurückgewiesen, wonach Benjamin Netanjahu (76) nächste Woche US-Präsident Donald Trump (79) treffen soll. "Es ist nicht zu erwarten, dass Ministerpräsident Netanjahu nächste Woche in die USA reist", teilte sein Büro mit. Israels Regierungschef spreche aber häufig "mit seinem Freund Präsident Trump".

Benjamin Netanjahu (76) plant derzeit keinen Besuch bei Trump. © Marc Israel Sellem/Pool The Jerusalem Post/AP/dpa

29. April, 16.19 Uhr: Deutsches Minenjagdboot startet am Montag für Hormus-Einsatz in Richtung Mittelmeer

Zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Straße von Hormus nach einem Ende des Iran-Kriegs wird ein Minenjagdboot am kommenden Montag in Richtung Mittelmeer auslaufen. Das Minenjagdboot "Fulda" der Deutschen Marine wird am 4. Mai von Kiel aus auslaufen, wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte. Die "Fulda" werde aus einem Nato-Einsatz in der Nord- und Ostsee herausgelöst, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Derzeit werde das Boot mit einer Besatzung von bis zu 45 Soldaten für den Einsatz ausgerüstet. Die Fahrt werde etwa zwei Wochen dauern. Im Mittelmeer solle der Minensucher in einen Nato-Einsatz eingeliedert werden. Das genaue Aufgabengebiet solle dann noch festgelegt werden.