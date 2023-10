Natalie (28) überlebte das Festival-Massaker: "Wir rannten um unser Leben"

USA - Natalie Sanandaji (28), eine US-Amerikanerin jüdischer Herkunft, überlebte das von der Hamas angegriffene Supernova-Festival nur knapp. In einem Interview erzählt sie von ihrer erschütternden Flucht vor den Terroristen.

Natalie Sanandaji (28) überlebte das Massaker in der israelischen Wüste Negev. © Facebook/Senator Chuck Schumer

Im Gespräch mit Fox News berichtete die New Yorkerin, die als Tochter israelischer und iranischer Eltern geboren wurde, dass sie zur Hochzeit eines Freundes nach Israel gereist war.

Um an dem Festival im Dorf Re'im teilnehmen zu können, gab es ein umfangreiches Überprüfungsverfahren, um die Sicherheit für die Konzert-Besucher zu gewährleisten.

Gegen 3 Uhr nachts kamen Natalie und ihre Freunde von der Hochzeit ins Lager zurück, um vor der nächsten Musik noch ein wenig zu schlafen. Am Morgen darauf wurden sie von einem Raketenhagel geweckt.

"Eines der Mädchen von unserem Campingplatz kam und weckte uns, um uns mitzuteilen, dass ein paar Raketen in unsere Richtung geschickt wurden, die aber vom Iron Dome abgefangen wurden und dass alles in Ordnung sei", so Natalie.

"Aber die Geräusche der Explosionen wurden immer intensiver - und wir merkten, dass etwas nicht stimmte, als die Sicherheitskräfte die Musik abschalteten und alle in ihre Autos schickten."