Sie konnte vor der Hamas flüchten und überlebte: "Frau in Rot" plagen Gewissensbisse

Ashdod (Israel) - Aufnahmen, auf denen Vlada Patapov (25) mit einem roten Schal um den Schultern vom Nova Festival in der israelischen Wüste flüchtete, als die Hamas angriff, machten sie als "Frau in Rot" berühmt. Wochenlang blieb unklar, ob sie lebte, gefangen genommen wurde oder es aus Israel schaffte. Nun sprach sie über ihre Flucht.

"Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich überlebt habe und Andere es nicht geschafft haben und das, was mir passiert ist, vielleicht nur 18 Stunden gedauert hat, aber für viele hält der Schmerz immer noch an [...]", fügte sie hinzu.

"Ich habe nicht wirklich darüber gesprochen [...] und ich danke Gott immer noch jeden Morgen, dass ich noch am Leben bin", sagte Vlada am Strand der israelischen Stadt Ashdod.

Zusammen mit ihrem Verlobten Matan (l.) und ihrer Freundin Mai wollte Vlada einen ausgelassenen Abend verbringen. © Screenshot: Instagram/vlada_patapov

Vlada und ihr Verlobter Matan fuhren mit Freundin Mai "last minute" zu dem Festival an der Grenze zu Gaza. Sie wollten sich von einer Woche voller Hochzeitsvorbereitungen erholen und entspannen, doch in Feierstimmung war die kleine Gruppe nicht wirklich.

"Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte", erinnerte sich Vlada. Auch ihre kleine Tochter Romi verhielt sich anders als sonst.

"Romi war so still, normalerweise ist sie immer laut, wenn sie mit ihren Spielsachen spielt, aber an diesem Tag war sie still, und ich bin mir sicher, dass sie jetzt wusste, dass etwas Schreckliches passieren würde", sagte die junge Mutter.

Die 25-Jährige beschrieb die Atmosphäre auf dem Festival als "seltsam". Ihr selbst habe die Energie gefehlt, um ausgelassen zu tanzen, sodass sie sich bereits um drei Uhr morgens schlafen legte, als viele noch feierten.

Weniger als vier Stunden später wurde sie vom Luftalarm geweckt: "Ich suchte nach Matan und Mai und hörte sofort Schüsse", erzählte Vlada.