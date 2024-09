Mit Tomatensuppe gegen Repression: Letzte Generation nimmt Britische Botschaft ins Visier

Berlin - Mitglieder der " Letzten Generation " haben am Freitagnachmittag die Britische Botschaft in Berlin attackiert.

Aktivistinnen der Letzten Generation besudeln die Fassade der Britischen Botschaft in Berlin mit Tomatensuppe. © Letzte Generation

Die Klimaaktivisten bespritzten die Fassade des Gebäudes in der Wilhelmstraße, unweit des Brandenburger Tors, und ein großes Siegel mit Tomatensuppe.

Mit der Aktion protestierte die Gruppe "gegen die drakonischen Haftstrafen", die ein britisches Gericht am Freitag gegen zwei Aktivistinnen der Initiative "Just Stop Oil" verhängte, wie es in einer Presseerklärung hieß.

Anna Holland (22) und Phoebe Plummer (23) wurden für schuldig befunden, im Oktober das Van-Gogh-Gemälde "Sonnenblumen" in der Londoner Nationalgalerie mit Tomatensuppe beschmutzt zu haben.

Das Bild selbst wurde dabei zwar von einer Glasscheibe geschützt, allerdings wurde der Bilderrahmen aus dem 17. Jahrhundert bei der Störaktion in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Schaden von etwa 10.000 Pfund (entspricht ungefähr 12.000 Euro) entstand.