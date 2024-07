Hartes Urteil in Berlin: Klima-Rebellin der "Letzten Generation" muss in den Knast

Berlin - Keine Bewährung: In Berlin ist am Mittwoch eine Aktivistin (32) der " Letzten Generation " zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht Tiergarten hat am Mittwoch eine Aktivistin der "Letzten Generation" zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Das Amtsgericht Tiergarten setzte die Strafe in Höhe von einem Jahr und vier Monaten nämlich nicht zur Bewährung aus, sodass die 32-Jährige tatsächlich hinter Gitter muss.

Das Gericht befand sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung für schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die Sprecherin erklärte zudem, dass Gerichte in Berlin und Hamburg die Angeklagte bereits zu Geldstrafen verurteilt hätten, was allerdings im aktuellen Prozess nicht in die Gesamtstrafe einbezogen worden sei.

Die Umweltaktivistin hatte sich laut Anklage mehrerer Vergehen schuldig gemacht. So soll sie sich im Zeitraum Oktober 2022 bis Februar 2023 mehrfach auf Berliner Straßen festgeklebt und mit Gleichgesinnten für Straßenblockaden gesorgt haben.

Am 7. März 2023 war sie zudem an der Farbattacke auf das Bundesverkehrsministerium beteiligt. Damals wollte die Gruppe Verkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) eine "kalte Dusche" verpassen, wie es in einem Pressestatement hieß.