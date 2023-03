Denkmal beschmiert: "Letzte Generation" mit erneuter Protestaktion

Die Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" beschmierten das Denkmal von Kaiser Wilhelm I. © Letzte Generation

Am heutigen Donnerstagmittag ist es zur dritten Protestaktion der Gruppierung "Letzte Generation" in dieser Woche in Köln gekommen.

Zwei Aktivisten beschmierten dabei das Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. an der Hohenzollernbrücke mit oranger Farbe.

"Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Wir erleben bereits jetzt die ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe hier vor Ort. Der Rhein fällt trocken, die Schifffahrt kommt zum Erliegen und angrenzende Industrien verschwinden", erklärte der junge Aktivist Malte Nierobisch gegenüber dem Express.

Zudem hielten die Unterstützer ein Schild hoch auf dem Stand: "Welche Aussicht wollen wir?"

Am Dienstag war es bereits an der Autobahnabfahrt in Mülheim zu einer Protestaktion gekommen, am Mittwoch dann am Rudolfsplatz.

Seit Anfang Februar 2022 kommt es fast täglich zu Aktionen in ganz Deutschland.

Die Klimaaktivisten hatten den Städten angeboten, auf künftige Proteste zu verzichten, wenn sich die Bürgermeister für die Ziele der "Letzten Generation" einsetzen.