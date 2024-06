Erneuter Farbanschlag der "Letzten Generation" auf Willy-Brandt-Haus

Berlin - Und schon wieder ist die Fassade der SPD-Parteizentrale in Berlin-Mitte von Klimaaktivisten der " Letzten Generation " beschmiert worden.

Aktivisten der "Letzten Generation" beschmierten am Freitag das Willy-Brandt-Haus. © Letzte Generation

Am Freitagmorgen pinselten Aktivisten mit schwarzer Farbe "Sei ehrlich!" an die Fassade des Willy-Brandt-Hauses, das bereits zum vierten Mal in dieser Woche Ziel des Protests war.

Erst am gestrigen Donnerstag war die Forderung nach Ehrlichkeit an das Bundeskanzleramt geschrieben worden.

Die Klimaschützer fordern, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) ausspricht, dass die Zivilisation durch die Klimakatastrophe bedroht ist und es kein CO2-Restbudget mehr gibt.

Mit dem heutigen Protest solidarisiert sich die "Letzte Generation" mit den Hungerstreikenden Wolfgang Metzeler-Kick (49), Richard Cluse, Adrian Lack und Titus Feldmann der Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid".

Am Donnerstag kündigten die Hungerstreikenden eine Deeskalation an, signalisierten Verhandlungsbereitschaft und gaben dem Kanzler eine Woche Bedenkzeit, um eine Erklärung hinsichtlich der Klimakatastrophe abzugeben.