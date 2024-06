Letzte Generation beschmiert Kanzleramt und fordert von Scholz: "Sei ehrlich!"

Berlin - Zum dritten Mal in drei Tagen hat die " Letzte Generation " ein Regierungsgebäude in Berlin beschmiert.

Sechs Aktivisten haben am Donnerstagmorgen "Sei ehrlich" an die Wand des Kanzleramts gepinselt. © Letzte Generation

Nachdem die Aktivisten in den vergangenen beiden Tagen die SPD-Zentrale ins Visier genommen hatten, wurde am Donnerstagmorgen jetzt auch das Kanzleramt beschmiert. An der Aktion waren sechs Unterstützer der Klimagruppe beteiligt.

Mit großen schwarzen Buchstaben wurde "Sei ehrlich!" an die Nordfassade der Regierungszentrale im Reichstagsviertel in Mitte gepinselt. Diese Forderung richtet sich an Olaf Scholz (65, SPD) der am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben will.

Mit der Aktion solidarisieren sich die Klimaaktivisten erneut mit den Hungerstreikenden im Berliner Invalidenpark. Hier kämpft insbesondere Wolfgang Metzeler-Kick (49) seit 92 Tagen unter dem Motto "Hungern bis ihr ehrlich seid" darum, dass der Bundeskanzler die drohende Klimakatastrophe öffentlich eingesteht.

Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Adrian Lack (34) will der 49-Jährige ab Donnerstag auch aufs Trinken verzichten und in den sogenannten trockenen Hungerstreik treten.