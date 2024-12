Gerichtspräsident erpresst? Razzia bei Klima-Aktivistin der "Letzten Generation"

Berlin - Die Polizei hat am Mittwochmorgen die Berliner Wohnung einer Klima-Aktivistin " Der Letzten Generation " durchsucht. Die 24-Jährige soll den damaligen Präsidenten des Amtsgerichtes mit einem Schreiben genötigt haben.

Bereits im Mai gab es Razzien bei mehreren Klima-Aktivisten in Berlin, wie etwa hier in Kreuzberg. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Konkret wollte die junge Frau offenbar ein Gerichtsurteil in ihrem Sinne beeinflussen, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Demnach schickte die Aktivistin am 6. August einen Brief an den Präsidenten des Amtsgerichts Tiergarten.

Darin forderte sie, dieser möge dafür sorgen, dass eine am 25. Juli erfolgte Verurteilung rechtskräftig werde - womöglich, weil die Frau einer etwaigen höheren Strafe im Berufungsverfahren entgehen wollte.

Doch die 24-Jährige ergriff noch drastischere Maßnahmen: Gegenüber dem Gerichtspräsidenten log die junge Frau, sie habe im ersten Prozess den Ehemann der Richterin mit 25.000 Euro bestochen, um auf diese Weise den Ausgang des Verfahrens in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Wenn die mit der Richterin gemachte Vereinbarung nun gebrochen werde, würde sie zur Polizei gehen, drohte die Beschuldigte weiter.